"Ada banyak hal yang terjadi di belakang para pemain, yang bahkan tidak diketahui pemain itu sendiri," kata Tah membuka. "Kita tidak bertanya dan sebenarnya juga tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Pada akhirnya, sebagai pemain Anda mendapatkan lebih sedikit uang karena agen membuat kesepakatan dengan klub dan memasukkan uang itu ke kantongnya sendiri," lanjutnya dalam Podcast Tim Gabel, sembari dalam napas yang sama juga mengkritik pemain-pemain yang belum mandiri dan menyerahkan seluruh tanggung jawab atas hidup mereka sendiri ke tangan para agen tersebut.









Menanggapi pernyataan host podcast bahwa para agen sebagian "membesarkan" pemain seperti "bayi raksasa", Tah berkata: "Kamu benar-benar mewakili isi hati saya. Kadang saya merasa sangat buruk melihatnya, karena bayi raksasa yang berdiri di sana itu usianya sudah akhir 20-an atau awal 30-an dan Anda cuma berpikir: 'Bro, pernah enggak sih kamu benar-benar memahami dirimu sendiri?' Ini memang soal uang, tetapi bukan cuma itu, melainkan tentang seluruh hidup Anda," tegur pemain tim nasional Jerman itu.

Agen dan lingkungan terdekat disebutnya sangat menentukan perkembangan kepribadian seorang pemain, dan itu tidak membantu jika ada "terlalu banyak yes-man". "Saat Anda tumbuh dewasa, pada satu titik akan datang momen ketika Anda keluar dari peran anak-anak dan mulai mengambil tanggung jawab sendiri. Anda bertemu seorang perempuan, pada akhirnya Anda sendiri harus menafkahi keluarga. Bagaimana Anda mau melakukan itu jika orang tua Anda selalu menahan Anda tetap kecil dan sama sekali tidak memberi Anda kesempatan untuk berkembang?" tanya Tah dalam perbandingannya.

Tah soal agen-agen meragukan: "Itu tidak bisa diterima"

Tah memang tidak ingin menggeneralisasi seluruh industri agen ("Tidak semuanya seperti itu"), "tetapi kita harus membicarakannya, karena masih terlalu banyak yang memang seperti itu. Itu tidak bisa diterima, itu tidak boleh terjadi". Pemain 30 tahun itu memperkirakan jumlah agen yang cenderung meragukan di sepakbola profesional, yang membuat alarmnya berbunyi, mencapai "70 persen": "Tidak semuanya benar-benar menjijikkan, yang dengan sangat sadar menipu orang lain. Saya secara sengaja berbicara tentang mereka yang membuat saya merasa bahwa lingkungan di sekitarnya hanya berisi yes-man, yang tidak ingin pemain berkembang dan keluar dari dirinya sendiri."

Pemain tim nasional Jerman itu kini diwakili agen bintang Pini Zahavi dan stafnya dari Jerman, Maxi Bielefeld, dan dia disebut sangat puas. "Di sepakbola selalu ada banyak emosi, dan kalau menyangkut hal seperti ini, itu juga harus dikesampingkan. Kita berbicara soal bisnis, jadi kita duduk di sini sebagai pebisnis dan bukan sebagai pesepakbola. Hentikan omong kosong itu dan mari berbicara seperti pebisnis. Itu yang saya sukai dari Pini," pujinya kepada agennya.

Secara umum, pandangannya soal agen pemain adalah sebagai berikut: "Hasilkan uang sebanyak yang Anda mau, tetapi bersikaplah lurus, jujur, benar, dan jadilah manusia yang baik. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda tidak ingin menghasilkan uang." Menurutnya, itu "selalu buruk ketika Anda bersikap tidak adil dan tidak jujur kepada orang-orang yang bekerja dengan Anda. Karena itu saya merasa ini buruk, dan bagus bahwa hal seperti ini dibicarakan".







