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Vinicius JuniorGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

Pernyataan tegas: Bintang Arsenal buka suara soal Vinicius

Transfers
LaLiga
Premier League
Real Madrid
Arsenal
Vinicius Junior
R. Calafiori
Spanyol
Inggris
Brasil
Italia

Ketidakpastian menyelimuti masa depan sang bintang Brasil

 Pemain Arsenal, Riccardo Calafiori, menyampaikan pendapatnya soal upaya klubnya untuk mendatangkan pemain Brasil, Vinicius Junior, bintang Real Madrid, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Masa depan Vinicius bersama Real Madrid diliputi ketidakpastian. Dengan nasib kontraknya yang belum jelas, nama pemain Brasil itu dikaitkan dengan Arsenal, runner-up Liga Champions Eropa.

 Kontrak pemain Brasil tersebut berakhir pada Juni 2027, dan keputusan kini berada di tangan Vinicius. Real Madrid telah menaikkan tawaran awalnya, tetapi belum memenuhi tuntutan sang penyerang.

 Di tengah semua ini, Riccardo Calafiori, pemain Arsenal, mengomentari kabar negosiasi dengan pemain Brasil tersebut, yaitu  setelah laga persahabatan melawan Real Betis, yang berakhir dengan kekalahan Arsenal 1-3 kemarin.

Menurut surat kabar "AS", bek asal Italia itu ditanya soal rumor yang menyelimuti Bruno Guimaraes dan Vinicius, serta status yang akan ditambahkan kedua nama tersebut kepada Arsenal dalam jajaran elite sepak bola dunia.

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 Calafiori pun menjawab: "Kami kini berada di level ini. Kami berada di puncak, dan kami ingin memenangi liga lagi. Kami ingin menjadi lebih baik dari musim lalu, jika memungkinkan, jadi kami membutuhkan pemain-pemain semacam ini."

 Dengan semakin dekatnya kesepakatan Guimaraes, Arsenal akan meraih lonjakan kompetitif yang luar biasa jika berhasil mendatangkan Vinicius, meskipun segala sesuatunya masih belum pasti.

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