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Pengadilan Arbitrase Olahraga mengakhiri polemik seputar final Piala Afrika 2025 dengan berlandaskan pertimbangan hukum terkait kewenangan wasit di lapangan.

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Timnas Senegal sebelumnya dinobatkan sebagai juara pada 18 Januari lalu di ibu kota Maroko, Rabat, seusai laga yang diwarnai kejadian luar biasa. Para pemain Senegal meninggalkan lapangan selama 14 menit sebagai bentuk protes atas penalti yang diberikan untuk Maroko di menit-menit akhir, sebelum kembali untuk melanjutkan pertandingan, berhasil menggagalkan penalti tersebut, lalu mencetak gol kemenangan di babak tambahan waktu.

Seusai laga, pihak Maroko mengajukan keberatan atas hasil pertandingan, tetapi banding pertamanya tidak berhasil. Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika kemudian memutuskan untuk membatalkan hasil laga dan menyatakan Senegal mundur serta kalah, dengan berpedoman pada Pasal 82 regulasi turnamen yang mengatur kasus pengunduran diri, penolakan bermain, atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir tanpa izin wasit. Bunyinya: "Jika sebuah tim mundur dari kompetisi karena alasan apa pun, tidak hadir untuk pertandingan, menolak bermain, atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan resmi berakhir tanpa izin wasit, tim tersebut akan dinyatakan kalah dan didiskualifikasi secara permanen dari kompetisi yang sedang berlangsung."

Pasal tersebut menetapkan bahwa sebuah tim dinyatakan kalah dan tersingkir secara permanen dari kompetisi apabila mundur karena alasan apa pun, tidak hadir untuk pertandingan, menolak bermain, atau meninggalkan lapangan sebelum waktu normal berakhir tanpa persetujuan wasit. Itulah dasar hukum yang digunakan Komite Banding dalam putusan sebelumnya untuk memberikan kemenangan administratif kepada Maroko.

Namun, Pengadilan Arbitrase Olahraga meninjau kembali putusan tersebut setelah Senegal mengajukan banding, dan menyimpulkan bahwa wasit tidak melakukan kesalahan hukum. Hal ini berkaitan dengan inti perkara, yakni penanganan kejadian-kejadian dalam pertandingan serta keputusan yang diambil wasit selama memimpin laga, termasuk melanjutkan permainan setelah para pemain kembali ke lapangan.

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Dalam komentar singkat setelah putusan yang mengembalikan gelar kepada timnas Senegal dijatuhkan hari ini, Selasa, Sekretaris Jenderal CAS Matthieu Reeb mengatakan kepada kantor berita Reuters: "Panel Pengadilan Arbitrase Olahraga menyimpulkan bahwa wasit tidak melakukan kesalahan hukum apa pun."

Berdasarkan pertimbangan putusan, keputusan Komite Banding Afrika tidak lagi berlaku setelah pengadilan membatalkan sanksi yang membuat Senegal dinyatakan mundur, serta menetapkan bahwa hasil laga yang dimenangi timnas Senegal di lapangan tetap berlaku. Putusan ini sekaligus mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung sekitar sepuluh bulan sejak final.

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Putusan pengadilan ini kembali menegaskan pentingnya menghormati keputusan wasit terkait kejadian dalam pertandingan, sembari tetap membuka pintu bagi pertanggungjawaban hukum dalam batas kewenangan lembaga peradilan. Hal ini menempatkan insiden final Rabat dalam konteks diskusi yang lebih luas mengenai otoritas wasit dan cara menangani protes pemain selama pertandingan.

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