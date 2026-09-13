Liga Primer Inggris secara resmi mengungkap alasan disahkannya gol Erling Haaland, penyerang Manchester City, ke gawang Manchester United, pada Minggu malam ini, di Stadion Old Trafford, dalam pekan keempat Premier League.

Haaland membawa timnya Man City meraih kemenangan atas Man United (1-0), lewat sebuah gol yang menuai banyak kontroversi, sehingga skuad Citizens menambah pundi-pundi poinnya menjadi 12 poin (nilai sempurna), di posisi kedua, di bawah Arsenal yang memuncaki klasemen berkat selisih gol.

Gol Haaland tercipta setelah rekan setimnya Josko Gvardiol melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti, yang tiba kepada penyerang asal Norwegia itu yang lantas menempatkan bola ke gawang, namun hakim garis mengangkat bendera offside, sehingga wasit Michael Oliver memutuskan untuk menganulir gol tersebut pada awalnya, sebelum wasit video turun tangan untuk meninjau tayangan dan memastikan keakuratan keputusan itu.

Setelah kembali ke teknologi video, Michael Oliver memutuskan mengesahkan gol untuk Manchester City, di tengah protes besar dari para pemain Man United.

Dan Liga Premier League melalui situs resminya mengomentari gol ini dengan mengatakan: "Menit ke-59: Erling Haaland mencetak gol untuk membawa Manchester City unggul, tetapi asisten wasit mengangkat benderanya untuk menandakan bahwa pemain asal Norwegia itu berada dalam posisi offside".

Ia menambahkan: "Teknologi asisten wasit video (VAR) meninjau keputusan wasit untuk tidak mengesahkan gol karena alasan offside, dan memutuskan bahwa Haaland berada dalam posisi yang sah serta merekomendasikan gol tersebut disahkan".

Ia melanjutkan: "Teknologi asisten wasit video (VAR) juga menilai bahwa meskipun Enzo Fernandez berada dalam posisi offside, ia tidak memainkan bola".

Mengenai insiden pengusiran Phil Foden, bintang Manchester City, pada menit ke-23 setelah tendangannya kepada Bruno Fernandes, Liga mengatakan: "Keputusan wasit mengusir Foden dengan kartu merah karena perilaku kasar telah diverifikasi dan dikonfirmasi oleh teknologi asisten wasit video (VAR)".

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