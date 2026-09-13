Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pernyataan Resmi: Mengapa Gol Haaland di Derby Manchester Disahkan?

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Haaland
Inggris
Norwegia

Gol kontroversial

Liga Primer Inggris secara resmi mengungkap alasan disahkannya gol Erling Haaland, penyerang Manchester City, ke gawang Manchester United, pada Minggu malam ini, di Stadion Old Trafford, dalam pekan keempat Premier League.

Haaland membawa timnya Man City meraih kemenangan atas Man United (1-0), lewat sebuah gol yang menuai banyak kontroversi, sehingga skuad Citizens menambah pundi-pundi poinnya menjadi 12 poin (nilai sempurna), di posisi kedua, di bawah Arsenal yang memuncaki klasemen berkat selisih gol.

Gol Haaland tercipta setelah rekan setimnya Josko Gvardiol melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti, yang tiba kepada penyerang asal Norwegia itu yang lantas menempatkan bola ke gawang, namun hakim garis mengangkat bendera offside, sehingga wasit Michael Oliver memutuskan untuk menganulir gol tersebut pada awalnya, sebelum wasit video turun tangan untuk meninjau tayangan dan memastikan keakuratan keputusan itu.

Setelah kembali ke teknologi video, Michael Oliver memutuskan mengesahkan gol untuk Manchester City, di tengah protes besar dari para pemain Man United.

Dan Liga Premier League melalui situs resminya mengomentari gol ini dengan mengatakan: "Menit ke-59: Erling Haaland mencetak gol untuk membawa Manchester City unggul, tetapi asisten wasit mengangkat benderanya untuk menandakan bahwa pemain asal Norwegia itu berada dalam posisi offside".

Ia menambahkan: "Teknologi asisten wasit video (VAR) meninjau keputusan wasit untuk tidak mengesahkan gol karena alasan offside, dan memutuskan bahwa Haaland berada dalam posisi yang sah serta merekomendasikan gol tersebut disahkan".

Ia melanjutkan: "Teknologi asisten wasit video (VAR) juga menilai bahwa meskipun Enzo Fernandez berada dalam posisi offside, ia tidak memainkan bola".

Mengenai insiden pengusiran Phil Foden, bintang Manchester City, pada menit ke-23 setelah tendangannya kepada Bruno Fernandes, Liga mengatakan: "Keputusan wasit mengusir Foden dengan kartu merah karena perilaku kasar telah diverifikasi dan dikonfirmasi oleh teknologi asisten wasit video (VAR)".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora





Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google