Komite Teknis Wasit di Federasi Sepak Bola Spanyol meminta laporan dari perusahaan Kinexon, yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi bola terhubung, untuk mengungkap latar belakang kejadian selama laga Athletic Bilbao melawan Real Sociedad, yang berlangsung pada hari Minggu lalu di Stadion San Mames, dalam rangkaian pertandingan pekan kesebelas Liga Spanyol, khususnya pada momen penalti yang berujung pada gol kedua bagi tim tuan rumah.

Menurut situs resmi Federasi Sepak Bola Spanyol, permintaan laporan tersebut bertujuan untuk menjelaskan penyebab gangguan yang muncul pada teknologi bola terhubung selama pertandingan, setelah momen itu menimbulkan kontroversi mengenai identitas pemain yang terakhir menyentuh bola sebelum penalti diberikan.

Sebelum pertandingan dimulai, wasit teknologi video asisten yang ditunjuk untuk memimpin laga, yang memiliki pengalaman luas dalam penggunaan teknologi ini setelah sebelumnya pernah bekerja dengannya selama Piala Dunia, di samping telah menerima pelatihan khusus mengenai mekanisme pengoperasiannya, menjalankan proses sinkronisasi yang ditetapkan sesuai protokol bersama operator teknologi video, tanpa adanya masalah yang terdeteksi.

Wasit yang dimaksud merupakan satu-satunya wasit asal Spanyol yang terlibat memimpin pertandingan Piala Dunia di antara wasit teknologi video.

Selain itu, perusahaan Mediapro, selama pertandingan, melakukan pengujian acak untuk memastikan kelancaran proses sinkronisasi.

Pada salah satu momen di babak pertama, wasit memberikan penalti setelah menilai bahwa bek Real Sociedad melakukan pelanggaran terhadap salah satu penyerang Athletic Bilbao.

Momen tersebut diperiksa dari ruang teknologi video, dan berdasarkan gambar yang tersedia saat itu untuk sinyal yang disediakan oleh teknologi bola terhubung, momen itu ditafsirkan bahwa pemain Athletic Bilbao-lah yang menyentuh bola, sementara pemain Real Sociedad tidak menyentuhnya.

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Ketika data teknis kemudian dialihkan ke siaran televisi, dengan tujuan memperkuat transparansi, terkonfirmasi bahwa sentuhan pemain Athletic Bilbao bertepatan dengan puncak terakhir yang tercatat dalam data, sebelum momen ketika pemain Real Sociedad seharusnya menyentuh bola, tanpa munculnya puncak lain setelah itu, yang menunjukkan bahwa pemain tim Basque tidak sempat menyentuh bola.

Meski demikian, muncul dua puncak sebelumnya yang tidak jelas sejauh mana kesesuaiannya dengan gambar yang ditampilkan.

Menghadapi keadaan ini, Komite Teknis Wasit meminta perusahaan Kinexon untuk melakukan analisis khusus terhadap apa yang terjadi, dan memberikan penjelasan terperinci mengenai dua puncak yang muncul sebelum puncak yang awalnya diyakini bersesuaian dengan sentuhan terakhir pemain Athletic Bilbao.

Menurut pernyataan resmi dari Komite Teknis Wasit, laporan yang dikeluarkan perusahaan tersebut menyimpulkan hal berikut:

"Penjelasan yang paling mungkin adalah adanya perbedaan kecil dalam sinkronisasi, berkisar antara sekitar satu hingga dua frame, atau setara dengan 20 hingga 40 per seribu detik, antara sinyal bola dan klip video yang digunakan dalam teknologi video, pada laju 50 frame per detik. Pada tayangan asli, puncak-puncak sinyal muncul sebelum momen kontak yang sesungguhnya yang bersesuaian dengannya di video dengan selisih waktu kecil. Hal ini mungkin menyebabkan momen tersebut ditafsirkan bahwa pemain Real Sociedad tidak menyentuh bola, karena tidak muncul puncak tambahan pada momen ketika kontak tampak terjadi. Namun, ketika sinyal disinkronkan ulang dengan video, setelah selisih waktu ini dikoreksi, data menjadi sesuai dengan apa yang tampak di layar, tidak hanya pada momen ini, tetapi juga pada peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudahnya, yang tidak tercapai pada tayangan asli. Pada saat itu, puncak paling menonjol bersesuaian dengan sampainya pemain Real Sociedad ke bola."

Berdasarkan hasil laporan tersebut, pemain Real Sociedad-lah yang terakhir menyentuh bola, yang berarti keputusan pemberian penalti mungkin tidak benar.

Meski demikian, Komite Teknis Wasit menegaskan bahwa dalam mengevaluasi keputusan itu, harus dipertimbangkan informasi yang tersedia bagi wasit teknologi video pada saat meninjau momen tersebut, serta kondisi sinkronisasi yang ditampilkan sistem pada waktu itu.

Komite menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh ruang teknologi video sudah benar pada waktu itu, sebab tidak ada bukti yang memungkinkan untuk mengubah keputusan yang diambil wasit di dalam lapangan, bahkan terdapat bukti kuat, berupa data yang diambil dari teknologi bola terhubung, yang menunjukkan bahwa hanya pemain Athletic Bilbao yang menyentuh bola.

Komite Teknis Wasit juga memandang penting untuk menegaskan bahwa teknologi bola terhubung berfungsi dengan baik sepanjang pertandingan, dan bahwa gangguan yang terdeteksi hanya sebatas perbedaan sinkronisasi yang disebutkan antara sinyal yang disediakan bola dan klip video yang digunakan oleh wasit teknologi video.

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Sensor yang terdapat pada bola terhubung Kinexon menyediakan data waktu yang memiliki tingkat akurasi tinggi, dan ketika teknologi ini digunakan dalam peninjauan teknologi video dengan mengandalkan kamera siaran televisi, sinyal bola disinkronkan secara manual oleh operator teknologi video dengan klip video sebelum setiap pertandingan, yaitu melalui pantulan bola dengan cara yang spesifik dan terpantau.

Mekanisme ini berbeda dari metode yang digunakan dalam sistem offside semi-otomatis, di mana bola terhubung disinkronkan dengan kamera pelacakan khusus secara terus-menerus, menggunakan protokol penentuan waktu presisi, yang memberikan akurasi hingga per seribu detik, tanpa perlu melakukan proses penyelarasan manual.

Komite Teknis Wasit menegaskan akan terus bekerja sama dengan perusahaan dan para spesialis yang bertanggung jawab atas teknologi ini, meskipun kejadian ini berkaitan dengan gangguan teknis di luar lingkup tanggung jawab komite, dengan tujuan mengembangkan prosedur penggunaan dan sinkronisasi, memperkuat keandalan sistem, dan mengurangi kemungkinan terulangnya kasus semacam ini.

Komite menekankan bahwa tujuannya adalah memastikan diperkenalkannya perangkat teknologi ke dalam sistem perwasitan dengan tingkat akurasi dan keandalan tertinggi, sehingga berkontribusi dalam memudahkan tugas para wasit dan meningkatkan akurasi serta keandalan keputusan perwasitan.