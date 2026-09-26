Kiliann Mbappe dipastikan absen dari sisa jeda internasional saat ini bersama timnas Prancis, setelah penyerang Real Madrid itu mengalami cedera pada lutut kiri dalam laga menghadapi Turki, yang berlangsung tadi malam.

Timnas Prancis mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa hasil pemeriksaan membuktikan Mbappe menderita cedera tendon, sehingga kapten "Les Bleus" itu meninggalkan pemusatan latihan dan kembali ke ibu kota Spanyol, Madrid, di mana ia akan melanjutkan program pengobatan dan pemulihannya.

Dengan demikian, Mbappe akan absen dari dua laga mendatang melawan Belgia, di samping pertandingan menghadapi Italia, dalam sisa laga jeda internasional saat ini.

Zidane Tidak Akan Memanggil Pengganti Mbappe

Di saat timnas Prancis harus menjalani sisa pertandingannya tanpa sang kapten, Zinedine Zidane memutuskan untuk tidak memanggil pemain baru guna menutupi absennya Mbappe.

Federasi Sepak Bola Prancis menegaskan bahwa daftar pemain "Les Bleus" akan tetap dengan jumlah pemain saat ini, sementara rombongan timnas akan berangkat ke Brussel hari ini untuk persiapan menghadapi laga mendatang melawan Belgia.

Absennya Mbappe menjadi pukulan telak bagi Zidane pada pemusatan pertamanya sebagai pemimpin tim pelatih timnas Prancis, setelah sang penyerang mencetak satu-satunya gol kemenangan atas Turki dalam pertandingan yang menyaksikan ia mengalami cedera.