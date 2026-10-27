Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, mengeluarkan pernyataan resmi untuk menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya yang kontroversial mengenai sebuah gambar yang mengejek pemimpin China.

Lembaga penyiaran televisi resmi China, "CCTV", sebelumnya menghentikan siaran pertandingan Liga Spanyol, selain pertandingan apa pun yang melibatkan Mbappe akibat pernyataan tersebut.

Mbappe mengatakan dalam pernyataannya: "Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dengan saya baru-baru ini, saya memberikan komentar atas sebuah gambar diri saya, tetapi komentar saya tidak tepat, dan kini saya menyadari bahwa hal itu telah menyakiti perasaan banyak orang di China dan komunitas-komunitas China di seluruh dunia".

Ia menambahkan: "Saya meminta maaf kepada semua orang yang merasa terganggu oleh kata-kata saya, karena itu sama sekali bukan maksud saya. Saya menaruh rasa hormat yang mendalam terhadap rakyat China dan sejarahnya, dan saya menyampaikan penyesalan saya yang tulus".

Perlu dicatat bahwa Javier Tebas, Presiden La Liga, juga menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat China atas nama liga, terkait pernyataan kontroversial Kylian Mbappe.

Tebas menyatakan penyesalannya atas ketidaknyamanan dan sakit hati yang ditimbulkan oleh kata-kata sang pemain, seraya menegaskan bahwa liga tengah bekerja sama dengan para mitranya di China untuk melewati krisis ini.

Tebas mengatakan, dalam pesan yang ia unggah melalui akunnya di platform X: "Kami menyadari kerugian yang ditimbulkan oleh hal ini, dan saya ingin, atas nama La Liga, menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus kepada rakyat China".

Tebas menyoroti dampak yang mungkin timbul dari insiden ini bagi sepak bola Spanyol secara keseluruhan, dengan menjelaskan: "Kami tidak dapat membiarkan tindakan individu merusak hubungan ini atau merugikan lebih dari 20 klub yang berpartisipasi dalam kompetisi profesional kami, selain jutaan pendukung China".