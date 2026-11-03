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Pernyataan resmi dari dua kubu El Clasico: kabar duka mengguncang Real Madrid dan Barcelona

J. de Miguel
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
Spanyol
Andorra

Kata-kata pilu yang mencerminkan besarnya tragedi

Real Madrid dan Barcelona menyatakan dukungan mereka bagi keluarga Jesus de Miguel, pemain Tenerife, yang meninggal dunia pada hari Selasa ini.

Tenerife mengumumkan kematian pemainnya pada pukul delapan pagi hari Selasa ini, sebuah kabar yang menyelimuti klub, para pendukungnya, dan keluarga sepak bola dengan duka yang mendalam.

Tenerife mengatakan di awal pesannya: "Kami hancur oleh beratnya rasa sakit ini, lidah kami kelu karena syok, dan kami tidak bisa percaya bahwa hal ini benar-benar nyata."

Tenerife menambahkan: "Tidak ada kata-kata penghiburan, dan tidak ada apa pun yang bisa meringankan perasaan yang penuh dengan kesedihan ini. Kami berdiri di samping keluarganya yang berduka dan orang-orang terkasihnya, serta di samping seluruh anggota keluarga Tenerife yang hari ini menangisi akhir yang kejam ini."

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Barcelona menanggapi hal tersebut melalui unggahan di jejaring "X", dengan mengatakan: "Kami di klub Barcelona turut berduka atas kabar tragis meninggalnya Jesus de Miguel, pemain klub Tenerife. Seluruh dukungan dan belasungkawa kami untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasihnya di saat-saat yang sangat sulit ini."

Dalam konteks yang sama, Real Madrid menulis di situs resminya: "Klub beserta presiden dan dewan direksinya menyampaikan belasungkawa dan simpati yang tulus atas meninggalnya Jesus de Miguel, pemain klub Tenerife, yang berpulang di usia 30 tahun. Klub mengungkapkan duka cita yang mendalam dan solidaritasnya dengan keluarga, rekan-rekan, klub, dan semua orang terkasihnya di saat-saat yang sulit ini. Beristirahatlah dengan tenang."

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