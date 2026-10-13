Borussia Dortmund mengumumkan perpanjangan kontrak pelatihnya, Niko Kovac, hingga 30 Juni 2029, sebuah langkah yang menegaskan berlanjutnya kerja sama kedua pihak setelah hasil-hasil positif yang diraih tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Kroasia tersebut.

Menurut situs resmi Borussia Dortmund, Kovac yang berusia 54 tahun menandatangani kontrak baru dengan klub Jerman tersebut pada Selasa ini. Dortmund sendiri telah delapan kali menjuarai Bundesliga.

Kedua asisten pelatih, Robert Kovac yang berusia 52 tahun dan Filip Tapalovic yang berusia 49 tahun, juga akan melanjutkan tugas mereka dalam tim kepelatihan.

Lars Ricken, Direktur Eksekutif Bidang Olahraga Borussia Dortmund, mengatakan: "Kami berjalan di jalur yang sangat baik bersama Niko Kovac sejak dia mengambil alih tanggung jawab sedikit lebih dari satu setengah tahun lalu. Dia terus mengembangkan tim secara berkelanjutan, dan mendapat penerimaan yang besar di dalam klub kami. Perpanjangan kontrak Niko juga menjadi sinyal jelas tentang komitmen terhadap kesinambungan dan stabilitas di Borussia Dortmund. Niko pun memahami apa arti Borussia Dortmund bagi dirinya, karena itu kami cepat mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perjalanan bersama."

Pertandingan berikutnya BOD Champions League 15.00 BVB

Di sisi lain, Carsten Cramer, Ketua Dewan Eksekutif klub, menegaskan bahwa Kovac memiliki ikatan kuat dengan Borussia Dortmund. "Niko Kovac memiliki keterikatan yang besar dengan Borussia Dortmund, dan hal itu, di samping faktor-faktor lain, membuatnya sangat cocok untuk klub kami. Ada keselarasan yang besar antara Niko, tim kepelatihannya, dan manajemen olahraga, dan itu sangat melegakan. Atas dasar itu, kami bisa mencapai kesepakatan bersama secara cepat mengenai kelanjutan kerja sama kami," ujarnya.

Kovac dan tim kepelatihannya mengambil alih kendali Borussia Dortmund pada musim semi 2025, ketika tim menempati peringkat kesebelas di tabel klasemen, sebelum akhirnya berhasil mengamankan tempat di Liga Champions pada pekan terakhir musim 2024-2025.

Pada musim lalu, Kovac membawa tim menjadi runner-up Bundesliga dengan koleksi 73 poin, perolehan poin terbaik kelima dalam sejarah klub.

Sven Mislintat... Uli Bock, Direktur Olahraga Borussia Dortmund, mengatakan: "Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan telah terjalin antara saya dan Niko sejak hari pertama saya di sini. Niko bekerja dengan sangat teliti, dan dia memberikan rasa tenang kepada tim kami berkat pengalamannya. Kami berkomunikasi nyaris setiap hari, dan bekerja untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya bersama tim demi meraih kesuksesan dengan Borussia Dortmund."

Hingga kini Kovac telah menjalani 53 pertandingan sebagai pelatih Borussia Dortmund di Bundesliga, dengan meraih 114 poin bersama tim, atau rata-rata 2,15 poin per pertandingan. Tidak ada pelatih lain yang pernah menangani tim ini dengan rata-rata poin lebih tinggi daripada pelatih Kroasia tersebut.

Sementara itu, Niko Kovac berkata: "Kami bersama-sama memulai sebuah proses pengembangan yang jelas, dan telah meletakkan fondasi penting untuk masa depan, yang ingin kami kembangkan lebih jauh. Kami memiliki visi yang jelas tentang gaya bermain kami, bagaimana tim harus tampil, dan apa yang kami butuhkan untuk mewujudkan target-target kami. Hal yang krusial adalah kami tidak boleh berpuas diri dengan apa yang telah kami raih, melainkan bekerja setiap hari untuk menjadi lebih baik. Kami melihat potensi besar, dan kami yakin bisa meraih banyak hal bersama, jika kami terus bekerja dengan keyakinan penuh terhadap apa yang kami lakukan dan dengan tekad yang besar."



