Abdallah El Said, bintang Zamalek, mengeluarkan pernyataan resmi untuk menjelaskan sikapnya terkait kelanjutan bersama El Qal'a El Beida (Sang Benteng Putih) pada musim baru, setelah tersiar kabar tentang keinginannya untuk pensiun.

Banyak kontroversi yang muncul dalam beberapa hari terakhir, menyusul absennya El Said (41 tahun) dari pemusatan latihan Zamalek sebagai persiapan menghadapi musim mendatang, akibat tunggakan haknya menurut sejumlah laporan media.

Selain itu, Mohamed Abdel Hady, agen El Said, mengungkapkan bahwa sang pemain meminta untuk memutus kontraknya dengan Zamalek, dan mengatakan melalui halaman "Facebook" miliknya: "Abdallah El Said secara resmi meminta untuk mengakhiri kontraknya dengan klub Zamalek, karena apa yang ia anggap sebagai perlakuan buruk dari pihak dewan direksi klub, baik pada tingkat moral maupun media."

Namun, Abdallah El Said, mantan pemain Al Ahly, Ismaily, dan Pyramids, menjelaskan seluruh detailnya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkannya hari Kamis ini, di mana ia mengatakan: "Kepada suporter besar klub Zamalek: sejak momen pertama saya bergabung dengan entitas besar bernama klub Zamalek, saya menganggap diri saya sebagai bagian dari keluarga besar ini, salah satu putra klub agung ini, dan salah satu dari suporternya. Apa yang saya jalani selama periode ini bukan sekadar bekerja di lapangannya untuk pertama kalinya dalam hidup saya, melainkan menjadi salah satu babak terpenting perjalanan sepak bola saya di tengah suporter ini, yang darinya saya tak melihat apa pun kecuali cinta dan penghargaan."

Ia menambahkan melalui halaman resminya di "Instagram": "Semua yang beredar tentang saya dalam beberapa jam terakhir sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah membangkang terhadap klub Zamalek, dan pilihan untuk pergi tidak akan pernah menjadi kerugian bagi Zamalek dan suporter besarnya, apa pun yang terjadi. Saya merasa terhormat berada di sini."

Ia melanjutkan: "Saya sempat berpikir untuk pensiun dan mengakhiri perjalanan sepak bola saya dengan seragam yang benar-benar saya cintai, dan itu adalah momen yang pasti akan datang. Hal ini memakan waktu beberapa saat dan bertepatan dengan awal periode persiapan tim, sehingga menyebabkan absennya saya dalam memulai bersama mereka. Sebagai salah satu anggota keluarga ini, yang dalam setiap situasi saya rasakan makna sejatinya, saya menegaskan rasa hormat dan penghargaan penuh saya kepada klub Zamalek, suporternya, dewan direksinya, serta keputusan-keputusan yang diambilnya, dan saya merasa terhormat menjadi bagian dari barisannya pada musim ini."

Ia mengakhiri: "Saya berjanji kepada suporter besar untuk menempatkan kepentingan Zamalek di atas segalanya, dan saya berjanji untuk berjuang dan bertarung di semua ajang pada musim mendatang. Hidup Zamalek dan hidup para suporternya yang setia."











