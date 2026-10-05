Pernyataan mengejutkan memicu spekulasi seputar bintang Liverpool dan Barcelona

Nama Florian Wirtz, bintang Liverpool, dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, dan kali ini datang dari Jerman melalui Oliver Bierhoff.

Bierhoff menegaskan bahwa Florian Wirtz akan sangat cocok dengan tim Catalan tersebut, terutama untuk tim yang dilatih oleh pelatih Jerman Hansi Flick.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Bierhoff, yang ia sampaikan kepada surat kabar Sport Bild, mengenai masa depan pemain internasional Jerman tersebut.

Bierhoff berkata, "Saya akan melihatnya sangat cocok dengan Hansi Flick di Barcelona. Di sana ia akan menemukan ruang dan rekan-rekan yang hebat dari sisi sepak bola."

Ucapan ini memicu perhatian besar di Jerman, karena Wirtz masih menjadi salah satu nama paling menonjol dalam sepak bola Jerman, dan karena adaptasinya dengan Liverpool mendapatkan sorotan yang besar.

Wirtz tiba di Stadion Anfield setelah menjadi salah satu bintang paling menonjol di Liga Jerman, dan sebagai seorang pemain yang diharapkan dapat menciptakan satu era penuh bersama timnas Jerman.

Bierhoff menilai bahwa lingkungan sepak bola di Barcelona dapat secara khusus melayani karakteristik Wirtz. Pasalnya, pemain tersebut membutuhkan keterlibatan intensif dalam membangun serangan, menerima bola di antara lini, dan bekerja sama dengan para pemain berbakat di sekelilingnya.

Karena itulah secara spesifik, mantan pemain internasional Jerman tersebut menilai bahwa gaya Flick dan kualitas teknis yang dimiliki skuad Barcelona dapat menyediakan baginya lingkungan yang ideal.

Meski demikian, saat ini tidak ada negosiasi terbuka antara Barcelona dan Liverpool. Sebab, Wirtz terikat kontrak jangka panjang dengan klub Inggris tersebut, dan untuk mendatangkannya diperlukan transaksi finansial yang sangat besar. Dengan demikian, pernyataan Bierhoff harus dipahami sebagai penilaian dari sisi sepak bola, bukan pengumuman tentang pergerakan di bursa transfer.

Meski begitu, nama pemain Jerman tersebut selalu menarik perhatian Barcelona. Bahkan sebelum kepindahannya ke Liga Primer Inggris, ia telah mendapatkan sorotan dari banyak klub besar Eropa, di antaranya Barcelona, yang mengikuti perkembangannya secara dekat selama masanya bersama Bayer Leverkusen.

Bierhoff juga mengenal Wirtz dan Flick dengan baik, berkat periode yang ia habiskan bersama timnas Jerman, dan karena itu kata-katanya memiliki arti khusus ketika ia menganalisis jenis tim yang dapat melayani gelandang Jerman tersebut, serta memberinya kondisi terbaik untuk bersinar.



