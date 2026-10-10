Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan daftar skuad timnya untuk menghadapi Getafe, Sabtu ini, pada pekan kedelapan Liga Spanyol.

Barcelona menyatakan, dalam pernyataan medis di akun mereka pada jejaring "X": "Pemain tim utama Joan Garcia telah mendapatkan izin medis dan akan tersedia bersama pelatih Hansi Flick untuk pertandingan hari ini melawan Getafe".





Pilihan Flick menyaksikan absennya Raphinha Andreas Christensen, Roony Bardghji, dan Frenkie de Jong karena cedera, sementara penyerang asal Mesir Hamza Abdelkarim masuk dalam pilihan pelatih asal Jerman tersebut.





Daftar lengkap skuad Barcelona adalah sebagai berikut:

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Joan Garcia - Szczesny - Livakovic - Joao Cancelo - Balde - Bryan Farinas - Cubarsi - Espart - Gerard Martin - Kounde - Eric Garcia - Gavi - Fermin

Pedri - Rodri - Olmo - Bernal - Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Ademi - Gordon - Hamza Abdelkarim.







