Pernyataan Allegri soal Roma ditinjau hakim olahraga: apa risiko yang dihadapinya?

Terkait ucapan Massimiliano Allegri selama dan setelah pertandingan Roma-Napoli tadi malam di Stadion Maradona, menurut informasi yang diperoleh LaPresse dari sumber-sumber yang mengetahui persoalan ini, ucapan tersebut kabarnya tercantum dalam laporan yang disusun oleh para inspektur Kejaksaan Federal yang kemarin berada di tepi lapangan dan disampaikan kepada hakim disiplin untuk dinilai.





Pelatih Napoli itu pertama-tama meluapkan amarah kepada ofisial keempat Sacchi dan wasit D'Amato karena pelanggaran tidak dinyatakan pada gol Roma yang mengubah skor menjadi 3-3. Reaksi itu membuatnya diusir dari lapangan. Setelah konferensi pers, di bagian dalam stadion, ia kemudian berkata: "Tahun lalu mereka memasukkan Liga Champions ke kantong kalian". Allegri terancam sanksi mulai dari denda hingga skorsing satu pertandingan atau lebih.





Kejaksaan FIGC bisa menunggu putusan Hakim Disiplin sebelum mengambil langkah resmi, tetapi kedua proses itu tetap terpisah. Hakim Disiplin akan memutuskan skorsing dan denda terkait kartu merah yang diterima Allegri di lapangan, sementara badan penyelidik federasi akan berfokus pada ucapan yang dilontarkannya di lorong ruang ganti. Dua proses terpisah ini berpotensi memperberat sanksi keseluruhan bagi pelatih Napoli tersebut, yang bisa menghadapi skorsing jauh lebih lama dari perkiraan.







