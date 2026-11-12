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Felix Passlack tersisih di BVB dan juga gagal menembus tim utama VfL Bochum. Kini, pemain berusia 28 tahun itu menjadi kapten di Skotlandia dan mengalami suka duka dalam waktu singkat.

Hibs tak pernah jauh dari drama dan emosi, bahkan ketika mereka tidak terlibat langsung. Namun, mari mulai dari awal.

Dalam babak perebutan gelar Premiership Skotlandia, Hibernian FC asal Edinburgh menang 2-1 di kandang Rangers asal Glasgow pada pekan kedua terakhir musim lalu. Pemain pengganti Dane Scarlett mencetak gol kemenangan pada menit ke-89. Umpan untuk gol itu datang dari Felix Passlack, yang akan menjadi fokus utama kisah ini.

Tiga poin tersebut, ditambah kekalahan pesaing langsung mereka, FC Motherwell, pada waktu yang sama, memberi Hibs kesempatan menentukan kelolosan ke kompetisi Eropa pada pekan terakhir. Namun, Hibernian kalah 0-1 di hadapan pendukung sendiri, finis kelima, dan harus gigit jari.

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Namun, itu hanya berlangsung sebentar. Pada saat yang sama, Celtic mengalahkan rival sekota Hibs, Hearts of Midlothian, yang sepanjang musim nyaris menjadi juara pertama sejak 1985 selain Celtic atau Rangers. Dengan gelar juara liga di tangan, Celtic bertandang ke Hampden Park sepekan kemudian dan mengalahkan Dunfermline Athletic di final piala. Berkat kemenangan Celtic di final itu, Hibs akhirnya tetap lolos ke kompetisi Eropa dalam dua musim beruntun untuk pertama kalinya dalam 50 tahun.

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Felix Passlack pindah dari VfL Bochum ke Hibernian di Skotlandia

Di tengah semua liku-liku itu, dan yang masih akan datang, Passlack selalu terlibat. Pada hari terakhir bursa transfer musim dingin lalu, bek sayap yang pernah tersisih di BVB itu pindah dari VfL Bochum ke Skotlandia. Klub bersejarah asal Edinburgh tersebut mengeluarkan 200.000 euro untuk Passlack, meski kontraknya akan berakhir pada musim panas.

Passlack bermain selama dua setengah musim di Castroper Straße. Ia lama menjadi pemain inti, tetapi hampir tidak mendapat kesempatan lagi setelah Bochum terdegradasi ke divisi kedua pada 2025. Hibernian sudah menyatakan minat sejak awal. Pemain yang kini berusia 28 tahun dan meraih medali emas Fritz Walter U17 pada 2015 itu bahkan menghabiskan libur Natal lalu di Edinburgh untuk melihat apakah kepindahan tersebut menarik baginya.

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Passlack, yang sebelumnya pernah menjalani masa peminjaman di luar negeri bersama Norwich City dan Fortuna Sittard, pada akhirnya harus menunggu dengan cemas hingga saat-saat terakhir. Bochum baru menemukan penggantinya ketika merekrut Oliver Olsen dari klub divisi teratas Denmark, Randers FC. "Sejak 1 Januari saya menunggu sambil berpikir: Ayo, datangkan seseorang, datangkan seseorang! Itu memang sedikit membuat frustrasi," katanya kemudian.

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Felix Passlack ditunjuk menjadi kapten Hibernian setelah delapan bulan

Passlack, yang menandatangani kontrak hingga 2029, mengawali kiprahnya dengan luar biasa di ibu kota Skotlandia. Setelah hanya menjalani satu sesi latihan, ia langsung masuk susunan pemain utama tak lama seusai transfernya. Belum genap tiga pekan kemudian, ia mencetak gol pertamanya saat timnya secara mengejutkan menang 2-1 di Celtic Park.

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Sejak itu, Passlack tak tergantikan di susunan pemain utama. Dalam seluruh 13 penampilannya pada musim sebelumnya, ia selalu tampil sejak awal, seluruhnya sebagai gelandang kanan. "Fakta bahwa saya bermain di sisi lapangan saat masih muda membantu saya. Sangat membantu. Itulah yang ingin dilihat pelatih: kami selalu berada di kotak penalti, selalu siap di tiang jauh," katanya.

Statusnya tak berubah sejak saat itu. Bahkan, kini Passlack menjadi kapten tim, hanya delapan bulan setelah kedatangannya. Rekan setimnya, Jamie McGrath, sampai terheran-heran: "Memang terasa aneh melihatnya mengenakan ban kapten. Felix sangat dihargai semua orang, dia sosok yang benar-benar hebat dan mudah didekati. Dia adalah jantung tim ini."

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Hibernian nyaris menorehkan pencapaian bersejarah di Eropa

Bagaimana itu bisa terjadi? Sekali lagi, drama memainkan peran. Pasukan pelatih David Gray melewati dua putaran kualifikasi Conference League. Setelah bermain imbang 0-0 di laga tandang, mereka menjamu KAA Gent di Easter Road. Kemenangan akan membawa Hibs ke fase grup kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Setelah tertinggal 0-1, mereka membalikkan keadaan lewat gol Passlack yang mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-77. Namun, mereka ternyata tetap kalah: Tim asal Belgia itu mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-2 pada menit pertama waktu tambahan. Hibernian terpukul.

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Dalam empat laga liga berikutnya, mereka menelan tiga kekalahan. Pelatih Gray diberhentikan dan Marink Reedijk mengambil alih. Pelatih yang baru berusia 35 tahun itu sebelumnya membawa SK Beveren promosi ke divisi teratas setelah lima tahun, dan kepastian promosi tersebut sudah diraih pada akhir Februari berkat 66 poin dari maksimal 72 poin.

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Felix Passlack dan Hibernian viral berkat lagu kebangsaan klub

Baru beberapa hari menjabat, Reedijk mencopot ban kapten dari Martin Boyle dan menunjuk Passlack sebagai kapten untuk pertama kalinya dalam karier sang pemain. "Bagi saya, Felix adalah teladan. Dia berlari ribuan mil, memberikan yang terbaik, dan mencurahkan segalanya di lapangan. Itulah yang kami butuhkan saat ini. Dia bukan hanya memberi contoh yang baik, tetapi juga menyampaikan pendapatnya dan punya cukup pengalaman untuk tahu apa yang dibutuhkan," kata Reedijk.

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Namun, rentetan hasil mengesankan pelatih asal Belanda itu langsung terhenti di Skotlandia. Hibs kalah dalam tiga laga pertama di bawah Reedijk, masing-masing dengan selisih satu gol, dan terpuruk ke dasar klasemen. Drama kembali datang, begitu pula emosi dalam segala bentuknya.

Sebab, hanya beberapa hari setelah titik terendah di lapangan itu, datang momen istimewa yang bisa menjadi bagian bersejarah dari perjalanan mereka dan menjadi viral. Hibernian memenangi semifinal League Cup, kompetisi piala kedua di negara itu, dengan skor 2-1 atas Hearts di Tynecastle Park. Setelah mengalahkan rival besar sekota tersebut, suporter dan para pemain bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan tradisional klub, "Sunshine on Leith" karya The Proclaimers. Cuplikannya beredar luas di media sosial keesokan harinya.

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Felix Passlack dan Hibernian berpeluang meraih gelar pertama sejak 2016

Passlack, yang kembali menjadi pemain inti dalam 19 dari 21 pertandingan musim ini sejauh ini, terharu. "Saya benar-benar senang berada di sini. Saya menyukai kotanya, klubnya, dan orang-orangnya luar biasa. Sangat mudah bagi saya untuk menyatu dengan tim. Bagi saya, mengenakan ban kapten adalah sebuah kehormatan. Saya memakainya dengan bangga," katanya.

Setelah satu hasil imbang dan kemenangan 4-0 di Aberdeen, ketika Passlack harus keluar lebih awal karena mengalami masalah fisik, Hibs kini punya sedikit ruang bernapas dan naik ke posisi kesepuluh di liga yang beranggotakan 12 tim. Masih ada lima laga liga setelah jeda internasional sebelum mereka menghadapi Rangers di final piala, hanya enam hari setelah pertemuan kedua tim di Premiership.

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Passlack, yang mencatatkan sepuluh kontribusi gol yang mengesankan dalam 34 pertandingan kompetitif bersama Hibernian (empat gol, enam assist), punya pengalaman bagus menghadapi Rangers: Bukan hanya pada Agustus, ia juga meraih kemenangan tandang 2-1 di Ibrox Stadium pada Mei sebelumnya.

Kini, kedua tim akan bertemu di Hampden Park. Hibs berpeluang meraih gelar pertama sejak 2016. Kala itu, mereka kembali memenangi Piala Skotlandia setelah penantian 114 tahun. Lawan mereka di final adalah Rangers asal Glasgow. Pencetak gol kemenangan pada menit kedua waktu tambahan: mantan pelatih Gray. Itu tentu pertanda baik.

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Felix Passlack: Ringkasan karier profesionalnya