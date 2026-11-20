Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bursa bek tengah tidak luput dari perhatian Barcelona. Direktorat olahraga klub Catalan itu terus menyusun perencanaan skuad tim.

Iklan

Dilansir harian Sport yang mengutip ESPN, Barcelona telah memasukkan nama Holmes Junior, bek Girona, ke dalam daftar incarannya.

Barcelona terus memantau perkembangan Holmes Junior, yang juga menarik minat sejumlah klub Liga Primer Inggris.

Langkah ini muncul ketika peluang memperkuat lini tengah pertahanan kembali dibahas di internal klub Catalan tersebut di Spotify Camp Nou.

Direktur olahraga Barca, Deco, secara khusus menyinggung persoalan ini beberapa hari lalu saat tampil dalam program Tot Costa di Radio Catalunya. Dalam wawancara tersebut, ia memaparkan perencanaan olahraga dan kebutuhan tim.

Iklan Iklan

Deco tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan bursa transfer musim dingin guna merekrut bek tengah, tetapi ia menegaskan bahwa setiap keputusan akan bergantung pada evaluasi bersama Hans Flick.

Topik Terkait

"Semuanya bisa dibicarakan," kata Deco, seraya menambahkan bahwa menumpuknya cedera di lini belakang telah mempersulit rencana awal tim.

"Jika kami ingin bergerak pada Januari, kami harus benar-benar tahu apa yang kami cari," lanjut petinggi asal Portugal itu.

Iklan

Dalam situasi seperti ini, nama Holmes Junior muncul sebagai salah satu opsi. Bek muda Girona berusia 17 tahun itu merupakan salah satu pemain yang berada dalam pantauan Barcelona.

Menurut ESPN, klub Catalan tersebut sangat menghargai Holmes Junior karena ia merupakan bek tengah kidal, keunggulan yang nilainya semakin tinggi di bursa transfer, ditambah kemampuannya bermain sebagai gelandang.

Iklan

Holmes Junior menonjol berkat kemampuannya memulai serangan dari lini belakang, serta memiliki potensi untuk bermain di berbagai posisi.

Faktanya, perkembangan Holmes Junior sama sekali tidak luput dari perhatian. Selain Barcelona, sejumlah klub Liga Primer Inggris juga mengikuti langkahnya.

Iklan

Holmes Junior memiliki perjalanan pembinaan yang mencakup kelompok usia muda Real Madrid, sebelum bergabung dengan akademi Girona pada musim panas 2025.

Sejak saat itu, permainannya berkembang pesat hingga masuk dalam hitungan tim utama. Pada musim ini, ia telah bermain selama 890 menit dalam 10 pertandingan, yang mencakup penampilannya di Copa del Rey dan divisi kedua Liga Spanyol.

Iklan

Bagaimanapun, nama Holmes Junior kini masuk dalam daftar talenta muda yang dipantau Barcelona sebagai persiapan untuk masa depan.