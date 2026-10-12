Badan sepakbola Eropa, UEFA, mengumumkan penunjukan wasit asal Prancis, Francois Letexier, untuk memimpin laga Roma versus Real Madrid yang dijadwalkan berlangsung Rabu di Stadion Olimpico dalam ajang Liga Champions, sementara wasit Belanda Dennis Higler akan menjalankan tugas sebagai operator teknologi video assistant referee (VAR).

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, pertandingan ini menyimpan kenangan tersendiri bagi Letexier dengan Real Madrid, karena ia telah memimpin enam laga Los Blancos di Liga Champions, dengan hasil tiga kemenangan, satu hasil seri, dan dua kekalahan.

Laga pertamanya bersama Real Madrid terjadi pada leg pertama perempat final edisi musim 2022-2023, ketika klub Spanyol itu mengalahkan Chelsea dua gol tanpa balas di Stadion Santiago Bernabeu.

Sementara pertemuan terakhir yang ia pimpin untuk Real Madrid adalah saat menghadapi Benfica di leg pertama babak play-off menuju 16 besar edisi lalu, pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid satu gol tanpa balas melalui Vinicius Junior.

Pertemuan tersebut menyuguhkan insiden mencolok, setelah Letexier mengeluarkan kartu merah untuk pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang saat itu menangani Benfica, menyusul dua kartu kuning yang diterimanya karena protes, sehingga ia harus absen dari bangku cadangan pada laga leg kedua di Stadion Santiago Bernabeu.

Pertandingan berikutnya ROM Champions League 15.00 RMA

Di sisi lain, wasit Prancis itu sebelumnya telah memimpin empat pertandingan Roma di Liga Europa, di mana klub Italia tersebut meraih dua kemenangan dan menderita dua kekalahan. Yang terakhir adalah laga kontra Porto pada leg kedua babak play-off menuju 16 besar musim 2024-2025, yang berakhir dengan kemenangan Roma 3-2.