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Felix Passlack tersingkir dari skuad BVB dan juga gagal menembus tim utama VfL Bochum. Kini, pemain berusia 28 tahun itu menjadi kapten di Skotlandia dan mengalami pasang surut dalam waktu singkat.

Hibs tak pernah jauh dari drama dan emosi, bahkan ketika mereka tidak terlibat langsung. Namun, mari kita urutkan ceritanya.

Dalam babak perebutan gelar Premiership Skotlandia, Hibernian FC asal Edinburgh menang 2-1 di kandang Rangers asal Glasgow pada pekan kedua terakhir musim lalu. Pemain pengganti Dane Scarlett mencetak gol kemenangan pada menit ke-89. Umpannya datang dari Felix Passlack, yang akan menjadi fokus utama cerita ini.

Tiga poin itu, ditambah kekalahan pesaing langsung mereka, FC Motherwell, pada saat yang sama, membuat Hibs menjalani laga penentuan tiket kompetisi Eropa pada pekan terakhir. Namun, Hibernian kalah 0-1 di hadapan pendukung sendiri, finis kelima, dan gagal meraih tiket tersebut.

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Namun, kekecewaan itu hanya berlangsung sebentar. Pada saat yang sama, Celtic mengalahkan rival sekota Hibs, Hearts of Midlothian, yang sepanjang musim berpeluang menjadi juara pertama sejak 1985 di luar Celtic atau Rangers. Dengan gelar liga sudah di tangan, Celtic bertandang ke Hampden Park sepekan kemudian untuk menghadapi Dunfermline Athletic di final piala. Berkat kemenangan Celtic di final, Hibs akhirnya tetap lolos ke kompetisi Eropa dalam dua musim berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 50 tahun.

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Felix Passlack pindah dari VfL Bochum ke Hibernian di Skotlandia

Di tengah semua lika-liku itu, dan drama lain yang masih akan datang, Passlack berada tepat di pusatnya. Pada hari terakhir bursa transfer musim dingin lalu, bek sayap yang pernah tersingkir dari skuad BVB itu pindah dari VfL Bochum ke Skotlandia. Klub bersejarah asal Edinburgh tersebut mengeluarkan €200.000 untuk Passlack, meski kontraknya akan habis pada musim panas.

Passlack bermain selama dua setengah musim di Castroper Straße. Ia lama menjadi pemain inti, tetapi setelah Bochum terdegradasi ke divisi dua pada 2025, ia hampir tak lagi mendapat kesempatan bermain. Hibernian sudah menyatakan minat sejak awal. Pemain yang kini berusia 28 tahun dan meraih medali emas Fritz Walter U-17 pada 2015 itu bahkan menghabiskan libur Natal lalu di Edinburgh untuk melihat langsung kemungkinan pindah ke sana.

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Passlack, yang sebelumnya juga pernah bermain di luar negeri sebagai pemain pinjaman untuk Norwich City dan Fortuna Sittard, harus menunggu dengan cemas hingga saat-saat terakhir. Bochum akhirnya menemukan penggantinya, Oliver Olsen, dari klub divisi teratas Denmark, Randers FC. "Saya menunggu sejak 1 Januari dan berpikir: Ayo, datangkan seseorang, datangkan seseorang! Itu memang sedikit membuat frustrasi," katanya kemudian.

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Felix Passlack ditunjuk menjadi kapten Hibernian setelah delapan bulan

Passlack, yang menandatangani kontrak hingga 2029, mengawali kiprahnya di ibu kota Skotlandia dengan luar biasa. Setelah hanya mengikuti satu sesi latihan, ia langsung masuk susunan pemain inti tak lama setelah transfernya. Kurang dari tiga pekan kemudian, ia mencetak gol pertamanya dalam kemenangan mengejutkan 2-1 di Celtic Park.

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Sejak itu, Passlack tak tergantikan di susunan pemain inti. Dalam seluruh 13 penampilannya musim lalu, ia selalu turun sejak awal, semuanya sebagai gelandang kanan. "Fakta bahwa saya bermain di sisi lapangan saat masih muda sangat membantu saya. Sangat membantu. Itulah yang ingin dilihat pelatih: kami selalu berada di kotak penalti, selalu siap di tiang jauh," katanya.

Status itu tak berubah sejak saat itu. Bahkan, kini Passlack menjadi kapten tim, hanya delapan bulan setelah kedatangannya. Rekan setimnya, Jamie McGrath, terperangah: "Memang terasa aneh melihatnya mengenakan ban kapten. Felix sangat dihargai semua orang, dia sosok yang benar-benar hebat dan mudah didekati. Dia adalah jantung tim."

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Hibernian nyaris mencatat keberhasilan bersejarah di Eropa

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, drama punya peran. Pasukan pelatih David Gray melewati dua putaran kualifikasi Conference League. Setelah bermain imbang 0-0 di kandang lawan, mereka menjamu KAA Gent di Easter Road. Kemenangan akan membawa Hibs ke fase grup kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Setelah tertinggal 0-1, Hibs membalikkan keadaan. Passlack mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-77. Namun, mereka ternyata tetap kalah: tim asal Belgia itu mencetak gol penentu kemenangan 3-2 pada menit pertama waktu tambahan. Hibernian terpukul.

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Dalam empat pertandingan liga berikutnya, mereka menelan tiga kekalahan. Pelatih Gray dipecat dan Marink Reedijk mengambil alih. Pelatih yang baru berusia 35 tahun itu sebelumnya membawa SK Beveren promosi ke divisi utama setelah lima tahun. Kepastian promosi tersebut bahkan sudah didapat pada akhir Februari, setelah mereka mengumpulkan 66 dari maksimal 72 poin.

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Felix Passlack dan Hibernian viral berkat himne klub

Baru beberapa hari menjabat, Reedijk mengambil ban kapten dari Martin Boyle dan menunjuk Passlack sebagai kapten untuk pertama kalinya sepanjang karier sang pemain. "Felix adalah teladan bagi saya. Dia berlari seribu mil, memberikan yang terbaik dan mengerahkan segalanya di lapangan. Itulah yang kami butuhkan saat ini. Dia bukan hanya memberi contoh yang baik, melainkan juga berani menyampaikan pendapat dan punya cukup pengalaman untuk mengetahui apa yang dibutuhkan," kata Reedijk.

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Namun, rentetan hasil mengesankan pelatih asal Belanda itu langsung terhenti di Skotlandia. Hibs kalah dengan selisih satu gol dalam tiga pertandingan pertama di bawah Reedijk dan terpuruk ke dasar klasemen. Drama kembali datang, begitu pula emosi dalam segala bentuknya.

Sebab, hanya beberapa hari setelah titik terendah di lapangan itu, datang momen istimewa yang bisa menjadi bagian dari perjalanan bersejarah mereka sekaligus viral. Hibernian menang 2-1 atas Hearts di Tynecastle Park pada semifinal League Cup, kompetisi piala kedua di negara tersebut. Setelah mengalahkan rival besar sekota mereka, para suporter dan pemain bersama-sama menyanyikan himne tradisional klub, "Sunshine on Leith" karya The Proclaimers. Cuplikannya beredar luas di media sosial keesokan harinya.

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Felix Passlack dan Hibernian berpeluang meraih gelar pertama sejak 2016

Passlack, yang kembali menjadi starter dalam 19 dari 21 pertandingan musim ini sejauh ini, merasa terharu. "Saya benar-benar senang berada di sini. Saya menyukai kota ini, klub ini, dan orang-orangnya luar biasa. Sangat mudah bagi saya untuk berbaur dengan tim. Bagi saya, mengenakan ban kapten adalah sebuah kehormatan. Saya memakainya dengan bangga," katanya.

Setelah satu hasil imbang dan kemenangan 4-0 di Aberdeen, ketika Passlack harus meninggalkan lapangan lebih awal karena kondisi fisiknya terganggu, Hibs kini mendapat sedikit ruang bernapas dan naik ke posisi kesepuluh di liga berisi 12 tim. Masih ada lima pertandingan liga setelah jeda internasional sebelum mereka menghadapi Rangers di final piala, hanya enam hari setelah kedua tim bertemu di Premiership.

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Passlack, yang mencatat sepuluh kontribusi gol dalam 34 pertandingan kompetitif bersama Hibernian, yakni empat gol dan enam assist, punya pengalaman bagus melawan mereka: bukan hanya pada Agustus, Hibs juga meraih kemenangan tandang 2-1 di Ibrox Stadium pada Mei sebelumnya.

Kini, kedua tim akan bertemu di Hampden Park. Hibs berpeluang meraih gelar pertama sejak 2016. Saat itu, mereka kembali menjuarai Piala Skotlandia setelah penantian 114 tahun. Lawan mereka di final adalah Rangers asal Glasgow. Pencetak gol kemenangan pada menit kedua waktu tambahan adalah mantan pelatih Gray. Sulit mencari pertanda yang lebih baik.

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Felix Passlack: Sekilas karier profesionalnya