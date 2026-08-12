Alexis Siria dianggap sebagai talenta Real Madrid, bintang periode persiapan Los Blancos, mengingat penampilan yang ditunjukkannya dalam laga-laga uji coba jelang dimulainya musim baru.

Siria membuat revolusi di Valdebebas hanya dalam kurun waktu 7 bulan, di mana ia tiba di Real Madrid pada Januari lalu, dan memulai kariernya bersama Castilla, sebelum tampil bersama tim utama selama periode persiapan, serta memukau pelatih asal Portugal Jose Mourinho dengan penampilannya.





Surat kabar "AS" mengomentari bakat Siria dengan mengatakan: "Seorang winger kanan berusia 18 tahun, memiliki keterampilan tinggi, dan bersinar di sisi kiri. Penggiring bola yang piawai, dan di atas semua itu, sangat berani hingga sulit dipercaya."

Surat kabar itu menambahkan: "Ia mencetak gol di laga pertamanya bersama tim junior (Juvenil A), lalu mencetak gol lain di laga keduanya bersama Real Madrid (Real Madrid C). Dan bersama Castilla ia mencetak gol yang sama pada laga pertamanya sebagai pemain inti, setelah memberikan umpan matang pada penampilan perdananya."

Ia melanjutkan: "Ia membangun kariernya secara stabil pada paruh kedua musim lalu, hingga akhirnya menjadi pemain inti di tim cadangan, serta di tim junior istimewa yang meraih gelar Liga Champions UEFA junior untuk kedua kalinya bersama Valdebebas. Secara keseluruhan, termasuk masa bermainnya bersama tim U-18, ia mencetak 10 gol dan memberikan 8 umpan matang dalam lima bulan. Ia adalah permata sejati."

Surat kabar itu melengkapi tentang Alexis Siria: "Seorang pemain yang kini dinikmati Mourinho. Ia melihatnya dalam sesi-sesi latihan pertama, ketika tim utama masih dalam tahap adaptasi, dan ia berhasil melewati proses seleksi, ia memiliki potensi untuk tim utama, ia memiliki sesuatu, sesuatu yang memikat Mourinho."



