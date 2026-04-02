Permata Como: Nico Paz dan Kembalinya Keahlian Teknis di Serie A

Ketika Anda membayangkan pemain-pemain berbakat, seberapa cepatkah nama Nico Paz terlintas di benak Anda?

Sebagian besar orang tentu akan menyebut Rayan Cherki, Lamine Yamal, Michael Olise, Désiré Doué, Vinícius Júnior, atau Cole Palmer. Setelah bertahun-tahun sepak bola yang semakin terstruktur dan didorong oleh sistem, kita akhirnya menyaksikan kembalinya para pemain yang terasa seperti seniman, pemain yang mengingatkan kita mengapa kita jatuh cinta pada permainan ini.

Perubahan ini bukanlah kebetulan. Munculnya sistem penjagaan man-to-man yang agresif dan tekanan tinggi telah mengubah tuntutan permainan menyerang. Untuk menembus struktur ini, seringkali dibutuhkan kehebatan teknis individu lebih daripada kombinasi yang telah dilatih atau posisi yang berlebihan. Akibatnya, kita memasuki fase di mana kualitas teknis bukan hanya sekadar estetika, tetapi juga kebutuhan.

Yang membuat generasi baru ini semakin menarik adalah mereka menggabungkan bakat alami dengan hasil yang nyata. Kreativitas tidak lagi terpisah dari efisiensi.

Nico Paz sebagian besar luput dari perhatian selama dua tahun terakhir, tetapi musim ini ia telah mengambil langkah maju yang signifikan. Memainkan peran kunci dalam kebangkitan Como, ia muncul sebagai salah satu profil paling menarik di Serie A.





Nico Paz Musim 2025-26: Gaya Bermain yang Menawan dengan Kontribusi Nyata

Banyak penampilan terbaik Como musim ini didorong oleh peran Nico Paz yang mengendalikan jalannya pertandingan. Salah satu penampilan menonjol di awal musim terjadi saat melawan Lazio, di mana ia memberikan assist untuk gol pembuka lewat aksi individu yang brilian sebelum mencetak gol dari tendangan bebas untuk memastikan kemenangan—penampilan yang langsung menentukan arah musimnya.

Peta aksi serangannya mencerminkan pengaruh tersebut dengan jelas.

Aksi Serangan Nico Paz Saat Ini pada Musim 2025-26

Volume aksinya saja sudah menonjol, tetapi yang lebih penting, hal itu menunjukkan seorang pemain yang diberi kebebasan sejati. Paz tidak terbatas pada satu zona saja. Ia beroperasi di seluruh sepertiga akhir lapangan, meskipun ada kecenderungan yang jelas untuk bergerak ke ruang setengah kanan, di mana ia dapat melakukan kombinasi, membawa bola, dan menembak.

Dengan 10 gol dan 6 assist dalam permainan terbuka, ini adalah hasil yang luar biasa bagi seorang pemain yang masih berkembang, terutama dalam tim yang bersaing untuk memperebutkan tempat di kompetisi Eropa. Ini bukan hanya soal bakat, tetapi juga soal hasil akhir.

Namun, ada pertanyaan menarik di balik permukaan. Paz saat ini tampil melebihi xG-nya, yang memunculkan pertanyaan biasa tentang keberlanjutan. Apakah ini sekadar tren positif, ataukah mencerminkan kualitas menembak yang sesungguhnya?

Profil tendangannya memberikan beberapa petunjuk. Ia melakukan jumlah percobaan tendangan jarak jauh yang relatif tinggi, yang dapat meningkatkan variasi, tetapi ia juga secara konsisten terlibat dalam rangkaian permainan yang menghasilkan peluang berkualitas tinggi. Keseimbangan antara volume dan keterlibatan dalam fase serangan yang kuat menunjukkan bahwa ini bukanlah penyelesaian akhir yang murni tidak berkelanjutan.

Yang lebih penting lagi, ia sering menembak dan melakukannya dengan penuh niat, yang biasanya menjadi indikator positif bagi produktivitas jangka panjang.

Yang membuat Paz begitu menarik adalah ia memadukan produktivitas ini dengan gaya bermain yang khas. Ia tidak hanya efisien, tetapi juga ekspresif.

Dalam banyak hal, ia terasa seperti kilas balik ke era Serie A sebelumnya, ketika tim-tim elit dibangun di sekitar pemain nomor 10 yang berbakat secara teknis. Para pemain yang diberi tanggung jawab kreatif daripada batasan posisi yang ketat.

Profil seperti itu secara bertahap menghilang seiring dengan munculnya sistem tiga bek dan merosotnya peran playmaker tengah tradisional. Paulo Dybala bisa dibilang salah satu contoh terakhir yang menonjol di liga ini, dan bahkan perannya pun semakin sulit dipertahankan dalam struktur taktis yang terus berkembang.

Namun, Paz menyarankan bahwa mungkin masih ada ruang bagi pemain tipe ini. Bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai solusi fungsional untuk sistem pertahanan modern.

Pemain Serupa

Untuk lebih memahami profil Nico Paz, saya menelusuri data Wyscout-nya dan mengidentifikasi pemain yang sebanding di lima liga teratas. Filternya sederhana: berusia di bawah 23 tahun, berkaki kiri, dan bermain dalam peran penyerang kreatif.

Hasilnya adalah kelompok yang sangat menarik.

Pemain Kaki Kiri U23 yang Memiliki Profil Serupa dari Liga-Liga Teratas

Nama-nama seperti Arda Güler, Cole Palmer, Matías Soulé, Lamine Yamal, dan Maghnes Akliouche langsung menonjol. Meskipun latar belakang mereka berbeda, mereka memiliki kesamaan dengan Paz: ketangguhan teknis, tanggung jawab kreatif, serta kemampuan untuk memadukan bakat alami dengan kontribusi nyata.

Yang mencolok adalah tingkat bakat dalam kelompok ini. Ini bukan sekadar perbandingan gaya, mereka adalah beberapa penyerang muda paling menarik di sepak bola Eropa saat ini.

Güler mewakili kreativitas yang terkendali, berkembang di antara lini dengan dasar teknis yang mumpuni. Palmer memadukan efisiensi dengan improvisasi dan telah menerjemahkan permainannya menjadi kontribusi di level elit. Soulé menawarkan permainan vertikal dan membawa niat menyerang yang kuat, terutama dalam fase transisi. Yamal sudah mendefinisikan ulang ekspektasi di usianya, menggabungkan ketidakpastian dengan pengambilan keputusan. Sementara itu, Akliouche telah lama menjadi salah satu kreator paling elegan di Ligue 1, secara konsisten mengembangkan permainan melalui ruang-ruang sempit.





Lalu, di mana posisi Nico Paz dalam kelompok ini?

Yang sedikit membedakannya adalah keseimbangan antara kebebasan dan keterlibatannya. Dibandingkan dengan beberapa pemain lain yang bermain dalam peran yang lebih terstruktur atau posisi yang lebih melebar, Paz tampak lebih selalu ada di mana-mana. Peta pergerakannya menunjukkan seorang pemain yang terus-menerus terlibat dalam serangan, bukan pemain yang hanya menunggu peluang di zona-zona terpencil.

Dalam hal kontribusi, ia sudah kompetitif. Dalam hal dampak gaya bermain, ia layak berada di level ini.

Pertanyaannya bukanlah apakah ia cocok berada di antara mereka, melainkan seberapa tinggi batas kemampuannya dibandingkan dengan kelompok yang sudah mencakup beberapa bintang muda paling mapan di Eropa.

Kesimpulan

Lintasan karier Nico Paz semakin cepat. Gol internasional pertamanya menjadi penanda lain bahwa ia secara konsisten membangun reputasi dan tanggung jawab, dan tempat di skuad Piala Dunia mendatang kini terasa seperti tujuan realistis, bukan ambisi yang jauh. Ditambah dengan penghargaan Pemain Muda Terbaik Musim Ini dan beberapa pengakuan Pemain Bulan Ini, profilnya menjadi sulit diabaikan.

Di luar angka dan penghargaan, ada kebenaran yang lebih sederhana. Paz adalah salah satu dari sedikit pemain di Serie A yang akan Anda pilih secara aktif untuk ditonton. Bukan hanya karena efisiensinya, tetapi juga karena ekspresinya. Di liga yang didominasi oleh struktur dan kontrol, ia menghadirkan ketidakpastian tanpa mengorbankan hasil.

Keseimbangan itulah yang membuat langkah selanjutnya begitu penting.

Kepindahan ke Real Madrid tampaknya semakin mungkin terjadi, namun hal ini memunculkan pertanyaan yang wajar. Madrid sudah memiliki pemain-pemain yang beroperasi di zona kreatif serupa, dan persaingan untuk posisi-posisi tersebut sangat ketat. Risikonya bukan soal kualitas, melainkan soal konteks. Kita telah melihat pemain-pemain berbakat kesulitan menemukan konsistensi dalam situasi serupa, terutama ketika waktu bermain untuk pengembangan karier tidak menentu.

Dari sudut pandang pengembangan murni, tetap bertahan di Serie A, di mana ia menjadi bagian sentral dari sebuah proyek dan dijamin mendapat tanggung jawab, dapat menawarkan jalur yang lebih jelas menuju penyempurnaan dan pertumbuhan berkelanjutan. Satu atau dua musim lagi sebagai titik fokus dapat mengangkatnya dari sekadar talenta menjanjikan menjadi pemimpin serangan yang lengkap.

Di saat yang sama, pemain elit pada akhirnya tertarik pada lingkungan elit. Jika dikelola dengan benar, pindah ke Madrid dapat mempercepat batas kemampuannya, mengeksposnya pada tuntutan taktis dan teknis yang lebih tinggi, serta meningkatkan nilainya dalam jangka panjang baik di lapangan maupun di pasar.

Yang jelas adalah ini: Nico Paz bukan lagi prospek yang perlu dipantau. Ia sudah menunjukkan performa, sudah memengaruhi pertandingan, dan sudah termasuk dalam kategori pemain yang mampu membentuk jalannya pertandingan melalui keterampilan dan pengambilan keputusan.

Satu-satunya pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah ia akan mencapai puncak, melainkan seberapa cepat, dan di lingkungan mana ia memilih untuk melakukannya.







