Salah satu pemain Afrika yang menjanjikan diperkirakan akan memulai masa persiapan untuk musim depan bersama Barcelona, menurut laporan media Catalan.

Pemain yang dimaksud adalah bintang muda Mali, Ibrahim Diara, yang akan menjadi bagian dari skuad pelatih Hans Flick, mulai 13 Juli mendatang di Barcelona Sports City, menurut surat kabar "Sport".

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Setelah musim yang sangat terpengaruh oleh cedera, Diara berusaha memanfaatkan kesempatan yang terlewatkan musim panas lalu, dan berambisi membuktikan dirinya bersama tim utama di bawah asuhan pelatih asal Jerman tersebut.

Diara dianggap sebagai salah satu talenta menjanjikan di Akademi La Masia. Pemain berkebangsaan Mali ini berusia 19 tahun dan bermain sebagai sayap kanan.

Barcelona akan memulai persiapan untuk musim baru pada 13 Juli, dengan menjalani pemeriksaan medis dan tes fisik di kompleks olahraga klub, sebelum tim berangkat ke kamp pelatihan di Inggris di St. George's Park, dari 27 Juli hingga 3 Agustus.

Tim Catalan ini dijadwalkan akan menjalani pertandingan persahabatan selama periode tersebut, termasuk pertandingan melawan Birmingham City di Stadion St. Andrews pada 31 Juli.