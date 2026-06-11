Permata Afrika... Al Ahly Memulai Pergerakan dengan "Bom" di Bursa Transfer Musim Panas

Manajemen Al-Ahli Saudi berhasil menyelesaikan sentuhan akhir pada transfer pertama musim panas ini, atas permintaan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

Jaissle sebelumnya telah meminta manajemen untuk memperkuat skuadnya dengan beberapa transfer di semua lini, terutama di lini belakang, dengan tujuan membangun tim baru yang tak terkalahkan.

Menurut Walid Saeed, jurnalis yang dekat dengan manajemen Al-Ahli Saudi, bek asal Gambia, Abubakar Sidi, akan menjadi transfer musim panas pertama setelah tercapainya kesepakatan resmi dengan klubnya, Tromsø dari Norwegia.

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Dia menegaskan bahwa pemain tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis minggu depan, sebelum menyelesaikan prosedur penandatanganan resmi dan pengumuman transfer.

Kontrak Al-Ahli dengan pemain berusia 18 tahun ini terwujud berkat potensi besarnya dan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi, terutama sebagai bek tengah dan bek kiri.

Laporan media menunjukkan bahwa Al-Ahly akan membayar klub Norwegia tersebut sekitar 7 juta euro untuk menyelesaikan kesepakatan ini.