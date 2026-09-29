Timnas Belanda melanjutkan Nations League pada Kamis dengan laga tandang melawan Yunani. Pelatih Xavi mengubah timnya di dua posisi, demikian prediksi Voetbalzone. Laga Oranje dimulai pukul 20.45 dan dapat disaksikan secara langsung di NPO3.

Bart Verbruggen tetap mendapat kepercayaan dari Xavi dan akan menjadi starter di bawah mistar. Denzel Dumfries (kanan) dan Micky van de Ven (kiri) menjadi bek sayap dalam lini belakang berisi empat pemain yang diterapkan pelatih asal Spanyol itu.

Xavi mencoret Jan Paul van Hecke dari posisi bek tengah setelah penampilannya melawan Serbia. Theo Janssen di Rondo bahkan menyebut sang bek sebagai 'mata rantai terlemah dari timnas Belanda'. Jurriën Timber kini mendapat kesempatan untuk bermain di samping kapten Virgil van Dijk.

Tidak ada kejutan di lini tengah Oranje. Artinya, Joey Veerman kembali tampil sejak awal dan Ryan Gravenberch serta Tijjani Reijnders juga mendapat tempat di starting XI.

Ruud Gullit di Rondo sangat terkesan dengan etos kerja Crysencio Summerville dan Mexx Meerdink, yang mencetak dua gol pada Minggu di Beograd. Kedua penyerang itu juga akan menjadi starter melawan Yunani.

Xavi harus mencoret nama Cody Gakpo karena cedera, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan Oranje. Ruben van Bommel kini mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai winger kiri.

Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.