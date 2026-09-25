Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Xavi mengubah tim di dua posisi

Timnas Belanda melanjutkan fase grup Nations League pada Minggu melawan Serbia. Pelatih Xavi mengubah timnya di dua posisi, demikian prediksi Voetbalzone. Pertandingan di Beograd dimulai pukul 18.00 dan disiarkan langsung di NPO1.

Bart Verbruggen kembali menjadi starter di bawah mistar untuk Belanda, yang pada detik-detik terakhir menyelamatkan satu poin melawan Jerman (1-1). Denzel Dumfries (kanan) dan Micky van de Ven (kiri) mengisi posisi bek sayap. Kapten Virgil van Dijk akan didampingi Jan Paul van Hecke, yang mendapat cukup banyak kritik setelah penampilannya pada Kamis.

Joey Veerman tampil bagus sebagai pemain pengganti melawan Jerman dan akan mendapat kesempatan membuktikan diri sejak menit awal pada Minggu. Quinten Timber karena itu harus puas dengan tempat di bangku cadangan. Selebihnya tidak ada perubahan di lini tengah, sehingga posisi starter tetap menjadi milik Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders.

Brian Brobbey mundur karena cedera dan di skuad Belanda digantikan oleh Joshua Zirkzee. Namun, Mexx Meerdink menjadi ujung tombak saat menghadapi tim Serbia. Pemain AZ itu meninggalkan kesan bagus selama penampilan sebagai pemain pengganti melawan Jerman dan sempat melihat golnya dianulir. ''Dia bermain bagus dan merupakan satu-satunya striker. Menurut saya, biarkan saja dia tetap di sana,'' kata Rafael van der Vaart kepada NOS.

Crysencio Summerville mempertahankan tempatnya sebagai starter di sisi kanan depan, dengan Cody Gakpo yang tampil tajam melawan Jerman beroperasi dari sisi kiri. Ruben van Bommel mencatatkan assist indah pada masa injury time, tetapi kembali memulai laga dari bangku cadangan.

Perkiraan susunan pemain Timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.