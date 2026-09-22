Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: pilihan Xavi melawan Jerman

Xavi akan menjalani ujian perdananya sebagai pelatih tim nasional Belanda. Voetbalzone ikut memikirkan susunan tim untuk pelatih asal Spanyol itu dan memprediksi pemain mana saja yang akan turun sejak sepak mula pada Kamis melawan Jerman di UEFA Nations League.

Robin Roefs sudah tampil sangat baik bersama Sunderland selama beberapa waktu terakhir, sehingga sering muncul seruan agar dia diberi kesempatan di bawah mistar. Meski demikian, Bart Verbruggen tetap menjadi pilihan pertama Belanda di bawah Xavi.

Denzel Dumfries lebih dipilih di posisi bek kanan ketimbang Jurriën Timber, yang masih berupaya memulihkan kebugarannya. Jan Paul van Hecke akan mendampingi Virgil van Dijk, yang tetap bertahan sebagai pemain timnas sekaligus kapten. Micky van de Ven menjadi sosok paling kiri di lini pertahanan Belanda.

Xavi harus memutar otak di lini tengah karena absennya Frenkie de Jong dan Jerdy Schouten. Joey Veerman kembali ke timnas Belanda setelah dua tahun dan langsung menjadi starter melawan Jerman. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah saat menghadapi Jerman.

Crysencio Summerville menunjukkan dirinya di Piala Dunia dan akan diberi kesempatan membuktikan diri sebagai penyerang sayap kanan. Brian Brobbey mencetak hattrick melawan Manchester City dan berharap bisa membawa performa puncaknya itu ke laga Kamis. Cody Gakpo harus menyuplai bola dari sisi kiri.

Baik Belanda maupun Jerman sama-sama memiliki perasaan ingin membalas. Belanda disingkirkan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia, sementara Jerman dipermalukan Paraguay di ronde yang sama.

Perkiraan susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.