Tim nasional Belanda melanjutkan fase grup Nations League pada Minggu melawan Serbia. Pelatih Xavi mengubah timnya di dua posisi, demikian prediksi Voetbalzone. Pertandingan di Beograd dimulai pada pukul 18.00 dan disiarkan langsung di NPO1.

Bart Verbruggen kembali menjadi starter di bawah mistar untuk Belanda, yang pada detik-detik akhir menyelamatkan satu poin melawan Jerman (1-1). Denzel Dumfries (kanan) dan Micky van de Ven (kiri) menjadi bek sayap. Kapten Virgil van Dijk akan didampingi Jan Paul van Hecke, yang mendapat cukup banyak kritik setelah penampilannya pada Kamis.

Joey Veerman tampil bagus sebagai pemain pengganti melawan Jerman dan pada Minggu mendapat kesempatan membuktikan diri sejak menit awal. Karena itu, Quinten Timber harus puas dengan tempat di bangku cadangan. Selain itu tidak ada perubahan di lini tengah, sehingga Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders tetap mengisi starting XI.

Brian Brobbey mundur karena cedera dan digantikan Joshua Zirkzee di skuad Belanda. Namun, Mexx Meerdink menjadi ujung tombak saat menghadapi tim Serbia. Pemain AZ itu meninggalkan kesan bagus selama penampilan singkatnya sebagai pemain pengganti melawan Jerman dan sempat melihat golnya dianulir. ''Dia bermain bagus dan dia satu-satunya striker. Menurut saya, biarkan saja dia tetap bermain,'' kata Rafael van der Vaart kepada NOS.

Crysencio Summerville mempertahankan tempatnya di starting XI di sisi kanan lini depan, dengan Cody Gakpo yang tampil tajam melawan Jerman beroperasi dari sisi kiri. Ruben van Bommel mencatatkan assist indah pada masa injury time, tetapi kembali memulai laga dari bangku cadangan.

Perkiraan susunan pemain tim nasional Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.