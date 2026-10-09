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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain PSV: Peter Bosz memilih penyerang dadakan

PSV vs SC Heerenveen
PSV
SC Heerenveen
Eredivisie

PSV melanjutkan Vriendenloterij Eredivisie pada Jumat dengan laga kandang melawan sc Heerenveen. Peter Bosz mengubah timnya (karena terpaksa) di beberapa posisi, seperti yang diprediksi Voetbalzone. Duel di Eindhoven dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 2. 

Matej Kovar akan berdiri di bawah mistar di Philips Stadion. Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, dan Filip Kostic (dari kanan ke kiri) membentuk lini pertahanan PSV. Sergiño Dest bermain untuk Amerika Serikat pekan ini dan memulai dari bangku cadangan, begitu juga Lutsharel Geertruida.

Paul Wanner akan absen untuk beberapa waktu karena cedera, demikian disiratkan Bosz pekan ini. Karena itu, Kodai Sano, Noah Fernandez, dan Guus Til membentuk lini tengah dalam laga kandang melawan De Friezen.

Di lini depan, Bosz juga belum bisa memainkan Ricardo Pepi dan Sam Lammers. Sven Mijnans, yang baru-baru ini mencetak hattrick melawan Sparta Rotterdam, karena itu bergeser ke posisi penyerang tengah. Ivan Perisic bermain sejak awal dari sisi kanan, sementara Ruben van Bommel beroperasi dari sayap kiri.

PSV harus menang agar tetap berada dalam jejak pemuncak klasemen AZ. Selain itu, tiga poin akan memberi dorongan menjelang lanjutan Liga Champions, dengan RB Leipzig yang menjadi lawan pada Selasa.

Pertandingan berikutnya
PSV

PSV

Eredivisie

09 Okt 2026

HEE

HEE

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Mauro, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Sano, Til, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel. 

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