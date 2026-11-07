Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1085532611.jpgANP
Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain PSV: apakah Pepi siap menjadi starter?

Cambuur vs PSV
Cambuur
PSV
Eredivisie

PSV mengincar revans atas kekalahan 1-2 dari Club Brugge di Liga Champions saat menghadapi SC Cambuur pada Minggu. Peter Bosz tidak akan mengubah susunan pemainnya untuk laga di Leeuwarden, demikian prediksi Voetbalzone. Laga di Friesland dimulai pukul 16.45 dan dapat disaksikan langsung melalui ESPN 2. 

Matej Kovar akan berdiri di bawah mistar saat menghadapi Cambuur. Tidak ada kejutan di lini belakang, dengan posisi starter dari kanan ke kiri ditempati Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Filip Kostic. Nama terakhir kesulitan menghadapi Carlos Forbs pada Rabu, tetapi mendapat kesempatan lagi.

Bosz memilih nama-nama yang biasa mengisi lini tengah PSV. Kodai Sano, yang mencetak gol saat melawan Brugge, Guus Til, dan Mauro Júnior akan tampil sejak awal di Kooi Stadion, Leeuwarden.

Ivan Perisic mengalami luka di kepala saat melawan Brugge dan mengenakan perban di kepalanya, tetapi cukup bugar untuk menjadi starter. Sven Mijnans dan Ruben van Bommel melengkapi lini serang tim asal Eindhoven itu di wilayah utara.

PSV harus menang agar tetap bisa mengimbangi Feyenoord dan Ajax. Cambuur asuhan Johan Plat tengah mencatatkan rentetan hasil bagus dan untuk sementara berada di papan tengah Vriendenloterij Eredivisie. 

Pertandingan berikutnya
CAM

CAM

Eredivisie

08 Nov 2026

PSV

PSV

Prediksi susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Til, Mauro; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google