Perkiraan susunan pemain PSV: apakah Pepi siap menjadi starter?

PSV mengincar revans atas kekalahan 1-2 dari Club Brugge di Liga Champions saat menghadapi SC Cambuur pada Minggu. Peter Bosz tidak akan mengubah susunan pemainnya untuk laga di Leeuwarden, demikian prediksi Voetbalzone. Laga di Friesland dimulai pukul 16.45 dan dapat disaksikan langsung melalui ESPN 2.

Matej Kovar akan berdiri di bawah mistar saat menghadapi Cambuur. Tidak ada kejutan di lini belakang, dengan posisi starter dari kanan ke kiri ditempati Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, dan Filip Kostic. Nama terakhir kesulitan menghadapi Carlos Forbs pada Rabu, tetapi mendapat kesempatan lagi.

Bosz memilih nama-nama yang biasa mengisi lini tengah PSV. Kodai Sano, yang mencetak gol saat melawan Brugge, Guus Til, dan Mauro Júnior akan tampil sejak awal di Kooi Stadion, Leeuwarden.

Ivan Perisic mengalami luka di kepala saat melawan Brugge dan mengenakan perban di kepalanya, tetapi cukup bugar untuk menjadi starter. Sven Mijnans dan Ruben van Bommel melengkapi lini serang tim asal Eindhoven itu di wilayah utara.

PSV harus menang agar tetap bisa mengimbangi Feyenoord dan Ajax. Cambuur asuhan Johan Plat tengah mencatatkan rentetan hasil bagus dan untuk sementara berada di papan tengah Vriendenloterij Eredivisie.

Pertandingan berikutnya CAM Eredivisie 10.45 PSV

Prediksi susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Til, Mauro; Perisic, Mijnans, Van Bommel.