PSV melanjutkan fase grup Liga Champions pada Rabu melawan Club Brugge dan Voetbalzone memperkirakan Peter Bosz akan tetap mengandalkan sebagian besar pemain yang mengalahkan Willem II 7-0 pada Sabtu. Laga di Stadion Philips dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Matej Kovar akan mengawal gawang melawan raksasa Belgia tersebut. Sergiño Dest akan bermain di sisi kanan, sementara Filip Kostic menggantikan Yarek Gasiorowski di posisi bek kiri. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo menjadi duet bek tengah PSV.

Mauro Júnior bertugas menjaga keseimbangan di lini tengah. Kodai Sano nyaris tak tergantikan di lini ini, sedangkan Guus Til menjadi pemain PSV yang paling maju di lini tengah.

Di lini depan, Ivan Perisic bertugas menyuplai bola dari sisi kanan, sementara Ruben van Bommel mengisi sisi kiri. Sven Mijnans menjadi tumpuan operan PSV di lini depan. Ricardo Pepi masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol melawan Willem II pada Sabtu, tetapi kembali duduk di bangku cadangan saat menghadapi Brugge.

PSV memang tak menemui kesulitan saat menghadapi Willem II yang tengah terpuruk pada Sabtu. Club Brugge menang 2-4 di kandang Zulte-Waregem dan memimpin klasemen Jupiler Pro League. Setelah laga di Eindhoven, mereka akan menghadapi Anderlecht dalam duel papan atas pada Minggu.

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Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.