Feyenoord kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu dengan menghadapi Real Betis di fase liga. Giovanni van Bronckhorst diprediksi menurunkan susunan pemain yang kuat di Spanyol, menurut Voetbalzone. Pertandingan di Sevilla dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Van Bronckhorst menurunkan Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn, dan Gaoussou Diarra saat menang 4-3 atas Telstar Sabtu lalu. Ketiganya diperkirakan tidak masuk susunan pemain awal saat menghadapi Real Betis pada Rabu.

Tjark Ernst akan mengawal gawang Feyenoord, dengan Givairo Read sebagai bek kanan dan Mika Mármol sebagai bek kiri. Jeremiah St. Juste kembali mengisi jantung pertahanan bersama Tsuyoshi Watanabe.

Di lini tengah, Oussama Targhalline menggantikan Steijn, yang mencetak dua gol melawan Telstar. Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël melengkapi lini tengah Feyenoord di Spanyol.

Anis Hadj Moussa akan menempati posisi sayap kanan pada Rabu, sementara Luciano Valente kembali ke sayap kiri. Nacho Ferri menjadi penyerang tengah dalam formasi tiga penyerang tim tamu.

Feyenoord meraih kemenangan mengesankan 3-2 atas Como pekan lalu. Real Betis mengalahkan FC Porto 3-2, lalu tiga hari kemudian menelan kekalahan 2-5 di kandang dari FC Barcelona.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.