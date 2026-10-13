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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: pemain penting tersedia untuk laga melawan Como

Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Champions League

Feyenoord mengincar penebusan di Liga Champions setelah kalah 5-1 dari FC Barcelona bulan lalu. Giovanni van Bronckhorst diprediksi tetap mengandalkan susunan pemain yang menang 2-0 atas AZ saat menghadapi Como pada Rabu, demikian prediksi Voetbalzone. Laga di De Kuip dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select. 

Tjark Ernst akan berdiri di bawah mistar gawang saat menghadapi tim asal Italia itu. Givairo Read (kanan) dan Javi López (kiri) menempati posisi bek sayap Feyenoord. Jeremiah St. Juste dan Mika Mármol menjadi duet bek tengah tim asal Rotterdam tersebut. Tsuyoshi Watanabe kembali pulih sepenuhnya dan bisa dimainkan sebagai pemain pengganti.

Van Bronckhorst tidak menyiapkan kejutan di lini tengah Feyenoord. Itu berarti Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël akan tampil sejak awal melawan Como. 

Lini depan tuan rumah juga diisi nama-nama yang sudah biasa tampil. Anis Hadj Moussa beroperasi dari kanan, sedangkan Luciano Valente, yang sedang dalam performa bagus, bermain dari kiri. Nacho Ferri, yang mencetak gol melawan AZ, menjadi penyerang paling depan Feyenoord.

Feyenoord tampil mengesankan melawan AZ dan untuk sementara memuncaki klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Como berada di papan atas Serie A dan meraih satu poin saat menghadapi AS Roma pada Minggu (0-0). Dalam laga itu, Roma harus kehilangan Donyell Malen yang diusir keluar lapangan dengan kartu merah.

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Champions League

14 Okt 2026

COM

COM

Como mengawali kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig, yang menjadi lawan PSV pada Selasa. Sementara itu, Feyenoord kalah telak di Barcelona.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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