Feyenoord memburu revans di Liga Champions setelah kalah 5-1 dari FC Barcelona bulan lalu. Giovanni van Bronckhorst diprediksi tetap mengandalkan susunan pemain yang mengalahkan AZ 2-0 saat menghadapi Como pada Rabu, menurut Voetbalzone. Laga di De Kuip dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Tjark Ernst akan mengawal gawang saat menghadapi tim asal Italia itu. Givairo Read (kanan) dan Javi López (kiri) menempati posisi bek sayap Feyenoord. Jeremiah St. Juste dan Mika Mármol menjadi duet bek tengah tim Rotterdam itu. Tsuyoshi Watanabe kembali sepenuhnya bugar dan bisa dimainkan sebagai pemain pengganti.

Van Bronckhorst tidak menyiapkan kejutan di lini tengah Feyenoord. Artinya, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël akan tampil sejak menit awal melawan Como.

Lini depan tuan rumah juga diisi nama-nama langganan. Anis Hadj Moussa beroperasi dari sisi kanan, sementara Luciano Valente yang sedang tampil bagus dari sisi kiri. Nacho Ferri, yang mencetak gol melawan AZ, menjadi penyerang paling depan Feyenoord.

Feyenoord tampil mengesankan melawan AZ dan untuk sementara memimpin klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Como berada di papan atas Serie A dan meraih satu poin saat menghadapi AS Roma (0-0) pada Minggu. Dalam laga itu, AS Roma harus kehilangan Donyell Malen akibat kartu merah.

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Como memulai kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig, yang akan menjadi lawan PSV pada Selasa. Sementara itu, Feyenoord kalah dengan skor telak di Barcelona.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.