Feyenoord mengincar kemenangan untuk membalas kekalahan 5-1 dari FC Barcelona bulan lalu di Liga Champions. Giovanni van Bronckhorst diprediksi tetap menurunkan susunan pemain yang menang 2-0 atas AZ saat menghadapi Como pada Rabu, menurut Voetbalzone. Laga di De Kuip dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport Select.

Tjark Ernst akan menjaga gawang saat menghadapi tim asal Italia itu. Givairo Read di kanan dan Javi López di kiri menjadi bek sayap Feyenoord. Jeremiah St. Juste dan Mika Mármol mengisi jantung pertahanan tim Rotterdam tersebut. Tsuyoshi Watanabe kembali bugar sepenuhnya dan bisa dimainkan sebagai pemain pengganti jika diperlukan.

Van Bronckhorst tidak menyiapkan kejutan di lini tengah Feyenoord. Artinya, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël akan menjadi starter melawan Como.

Lini depan tuan rumah juga diisi nama-nama yang biasa tampil. Anis Hadj Moussa bermain dari sisi kanan, sedangkan Luciano Valente yang tengah dalam performa bagus beroperasi dari kiri. Nacho Ferri, yang mencetak gol melawan AZ, menjadi penyerang paling depan Feyenoord.

Feyenoord tampil mengesankan melawan AZ dan untuk sementara memimpin klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Como berada di papan atas Serie A dan meraih satu poin saat menghadapi AS Roma pada Minggu (0-0). Dalam laga itu, Donyell Malen dari Roma diusir keluar setelah mendapat kartu merah.

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Como mengawali kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig, yang menjadi lawan PSV pada Selasa. Sementara itu, Feyenoord kalah dengan skor telak di Barcelona.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.