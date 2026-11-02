Feyenoord akan menghadapi laga besar di Liga Champions saat Inter bertandang ke De Kuip pada Selasa. Giovanni van Bronckhorst diperkirakan tetap memercayai para pemain andalannya, menurut prediksi Voetbalzone. Laga di Rotterdam-Zuid akan dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Jeremiah St. Juste dan Jakub Moder belum cukup bugar untuk tampil melawan Inter, kata Van Bronckhorst dalam sesi jumpa pers pada Senin. Shaqueel van Persie dan Reiss Nelson absen saat menghadapi Fortuna Sittard pada Sabtu, tetapi sudah kembali berlatih bersama tim dan siap dimainkan pada Selasa.

Tjark Ernst akan mengawal gawang saat menghadapi klub raksasa Italia tersebut. Givairo Read menempati posisi bek kanan dan Javi López bek kiri Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe dan Mika Mármol menjadi duet bek tengah tim asal Rotterdam itu.

Van Bronckhorst tetap mengandalkan pilihan yang biasa ia turunkan di lini tengah. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël yang bermain lebih ke depan kembali menjadi starter di lini ini.

Tidak ada kejutan di lini depan. Anis Hadj Moussa seperti biasa bermain dari sisi kanan, sementara Luciano Valente menempati sayap kiri. Nacho Ferri akan menjadi ujung tombak saat menghadapi para bek Inter yang cerdik.

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Feyenoord kehilangan poin berharga saat menghadapi Fortuna pada Sabtu setelah lawannya itu berhasil merebut satu poin pada fase akhir pertandingan: 1-1. Inter juga mengalami kemunduran dalam persaingan gelar Serie A setelah kalah 3-1 dalam derbi melawan AC Milan yang selalu berlangsung sengit.

Prediksi susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.