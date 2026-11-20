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Feyenoord menjamu sesama klub Rotterdam, Excelsior, di De Kuip pada Sabtu. Pertanyaan utamanya: apakah Anis Hadj Moussa cukup fit untuk menjadi starter? Derbi Rotterdam dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Seperti yang diperkirakan, Tjark Ernst akan mengawal gawang Feyenoord. Dari kanan ke kiri, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol, dan Javi López mengisi lini belakang tuan rumah.

Tidak ada nama baru di lini tengah Feyenoord. Artinya, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël akan menjadi starter melawan Excelsior.

Hadj Moussa kembali dari tugas internasional bersama Aljazair dengan cedera pergelangan kaki. Karena itu, Giovanni van Bronckhorst memilih Jerayno Schaken sebagai starter di posisi sayap kanan.

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Pelatih Feyenoord itu tidak ingin mengambil risiko apa pun terkait Hadj Moussa. Pasalnya, timnya akan menjamu FC Porto pada Selasa dalam fase liga Liga Champions.

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"Menurut saya, Schaken jelas siap. Dia juga sudah tampil sebagai pemain pengganti dalam laga-laga sebelumnya. Kami hanya melakukan itu jika kami percaya kepada seorang pemain. Menurut saya, dia punya kualitas yang sangat berguna bagi kami," kata Van Bronckhorst dalam sesi jumpa pers pada Jumat.

Nacho Ferri kembali menjadi ujung tombak Feyenoord, yang tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen PSV. Luciano Valente kembali dipercaya mengisi posisi sayap kiri.

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Feyenoord mengincar kemenangan untuk menebus kekalahan di Vriendenloterij Eredivisie. Tepat sebelum jeda internasional, tim asuhan Van Bronckhorst kalah 5-3 di kandang sc Heerenveen.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.