Ajax kehilangan sejumlah pemain untuk laga tandang melawan FC Midtjylland di Conference League, Kamis. Pelatih Míchel Sánchez harus memutar otak untuk menyusun susunan pemain yang kuat. Pertandingan di Denmark itu dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov, dan Anton Gaaei dipastikan absen membela Ajax pada Kamis, sebagaimana diketahui pada Rabu. Simon Adingra, Kasper Dolberg, dan Yves Bissouma juga tidak bisa dimainkan. Steven Berghuis dan Daley Blind sudah kembali bugar, sementara Berghuis berpeluang menjadi starter.

Marc ter Stegen akan menjaga gawang di MCH Arena. Lucas Rosa menempati posisi bek kanan dan Owen Wijndal di bek kiri. Aaron Bouwman dan Youri Baas mengisi jantung pertahanan Ajax saat menghadapi Midtjylland.

Banyaknya pemain yang absen membuat Míchel harus memutar otak untuk menyusun lini tengah. Kapten Davy Klaassen dan Jorthy Mokio kali ini akan didampingi Oscar Gloukh, yang biasanya dimainkan sebagai penyerang sayap kiri oleh pelatih asal Spanyol itu.

Berghuis sudah beberapa kali tampil sebagai pemain pengganti dan kini akan menjadi starter untuk Ajax. Tolu Arokodare menjadi ujung tombak tim tamu asal Amsterdam itu, dengan Abdellah Ouazane beroperasi dari sisi kiri.

Pertandingan berikutnya MID Conference League 12.45 AJX Tonton

Kemenangan 1-0 atas AZ menjadi persiapan yang baik bagi Ajax menjelang Kamis. Midtjylland menang 2-3 atas FC Nordsjælland dalam laga yang berlangsung sengit dan, sebagai pemuncak klasemen Superligaen, unggul dua poin atas pesaing terdekatnya, FC Copenhagen.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Tolu, Ouazane.