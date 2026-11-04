Ajax kehilangan sejumlah pemain untuk laga tandang melawan FC Midtjylland di Conference League, Kamis. Pelatih Míchel Sánchez harus memutar otak untuk menyusun susunan pemain yang kuat. Laga di Denmark itu dimulai pukul 18.45 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov, dan Anton Gaaei dipastikan absen membela Ajax pada Kamis, sebagaimana diketahui pada Rabu. Simon Adingra, Kasper Dolberg, dan Yves Bissouma juga tidak dapat dimainkan. Steven Berghuis dan Daley Blind sudah kembali bugar, meski Berghuis belum siap menjadi starter.

Marc ter Stegen akan berdiri di bawah mistar gawang di MCH Arena. Lucas Rosa menempati posisi bek kanan, sedangkan Owen Wijndal di bek kiri. Aaron Bouwman dan Youri Baas menjadi duet bek tengah Ajax saat menghadapi Midtjylland.

Banyaknya pemain yang absen membuat Míchel harus mencari solusi di lini tengah. Pelatih asal Spanyol itu telah mengisyaratkan bahwa Daley Blind dipertimbangkan sebagai opsi serius untuk posisi nomor 6. Kapten Davy Klaassen dan Jorthy Mokio tampaknya hampir pasti masuk susunan pemain inti.

Oscar Gloukh, yang kerap dimainkan Míchel sebagai penyerang sayap kiri, harus mengisi kekosongan di sisi kanan. Berghuis belum cukup bugar untuk tampil sejak awal, tetapi ia akan berada di bangku cadangan. Tolu Arokodare menjadi ujung tombak tim tamu asal Amsterdam, dengan Abdellah Ouazane beroperasi dari sisi kiri.

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Ajax menjalani persiapan terakhir yang baik untuk laga Kamis berkat kemenangan 1-0 atas AZ. Midtjylland menang 3-2 atas FC Nordsjælland dalam pertandingan sengit dan memuncaki klasemen Superligaen dengan keunggulan dua poin atas pengejar mereka, FC Kopenhagen.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Blind, Mokio, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.