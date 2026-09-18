Perkiraan susunan pemain Ajax: Míchel tidak mempertahankan tim yang menang 5-1

Ajax kembali bermain di kandang, kali ini melawan Excelsior. Pelatih Míchel tampaknya kembali ke tim dengan nama-nama yang sudah familier. Ajax - Excelsior dimulai Sabtu pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Pelatih asal Spanyol itu pada pertengahan pekan memilih Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal, dan Kasper Dolberg saat menghadapi Willem II (5-1). Namun, Míchel kini kembali memberi kepercayaan pada susunan pemain seperti sebelumnya.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar. Anton Gaaei menggantikan Lucas Rosa sebagai bek kanan. Thilo Kehrer dan Youri Baas menjadi bek tengah saat menghadapi Excelsior. Caio Henrique mengambil alih posisi di sisi kiri dari Owen Wijndal.

Davy Klaassen dan Julian Brandt mempertahankan tempat mereka di lini tengah Ajax. Sofyan Amrabat kembali sebagai gelandang bertahan, yang membuat Jorthy Mokio harus tersingkir.

Tolu Arokodare, yang dipanggil untuk Nigeria, kembali sebagai ujung tombak. Steven Berghuis beroperasi dari sisi kanan, dengan Oscar Gloukh kembali mendapat kepercayaan di posisi sayap kiri.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.