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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Ajax: Míchel mengubah tim di dua posisi

Sion vs Ajax
Sion
Ajax
Conference League Qualification

Ajax akan menghadapi FC Sion pada play-off Conference League, Kamis. Pelatih Míchel melakukan dua perubahan dalam timnya, seperti diprediksi Voetbalzone. Pertandingan di Swiss dimulai pukul 20.15 dan bisa disaksikan secara langsung di platform streaming KIJK.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar Ajax. Lini belakang tim tamu asal Amsterdam itu akan diisi oleh (dari kanan ke kiri) Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas, dan Owen Wijndal.

Youri Regeer harus menghadirkan kontrol di lini tengah Ajax saat bermain di Swiss. Davy Klaassen juga mendapat tempat di starting XI, dan Julian Brandt kembali ke susunan pemain Ajax untuk memberikan dorongan dalam serangan.

Kasper Dolberg masih berstatus pemain Ajax dan akan berperan sebagai penyerang tengah saat menghadapi Sion. Steven Berghuis (kanan) dan Abdellah Ouazane (kiri) harus menyuplai penyerang Denmark itu dari sisi sayap.

Ajax jadi lebih dulu memainkan laga tandang, dengan leg kedua digelar pada Kamis, 27 Agustus, di Amsterdam. Pemenang duel dua leg ini akan lolos ke fase utama Conference League.

Conference League Qualification
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

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