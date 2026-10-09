Perkiraan susunan pemain Ajax: dua pemain bisa menjalani debut pada Sabtu

Ajax melanjutkan Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu di kandang melawan NEC. Pelatih Míchel mengalami sejumlah masalah cedera dan karena itu harus melakukan perubahan. Duel di Johan Cruijff ArenA dimulai pukul 21.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Míchel tidak bisa memainkan Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis, dan Kasper Dolberg karena cedera. Simon Adingra dan Yves Bissouma bisa melakoni debut pada Sabtu, seperti disampaikan pelatih asal Spanyol itu dalam sesi pers. Aaron Bouwman sudah kembali bugar setelah cedera.

Marc ter Stegen akan berdiri di bawah mistar saat melawan NEC. Lucas Rosa (kanan) dan Owen Wijndal (kiri) menjadi bek sayap. Thilo Kehrer dan Youri Baas membentuk jantung pertahanan tim Amsterdam.

Tidak ada kejutan di lini tengah Ajax. Karena itu, Jorthy Mokio, Davy Klaassen, dan Julian Brandt akan menjadi starter saat lanjutan Eredivisie kembali bergulir.

Dengan demikian, tidak ada Berghuis, sehingga Viktor Tsygankov mendapat kesempatan di sisi kanan depan. Oscar Gloukh beroperasi dari sisi kiri, dengan Tolu Arokodare yang memulai sebagai striker utama untuk tuan rumah.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 15.00 NEC

Ajax harus menang untuk menjaga jarak dengan tim-tim papan atas. Selain itu, persiapan yang baik juga diinginkan menjelang pertemuan dengan Hajduk Split pada Kamis di Conference League.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.