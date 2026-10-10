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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Perkiraan susunan pemain Ajax: dua pemain bisa menjalani debut pada hari Sabtu

Ajax vs NEC Nijmegen
Ajax
NEC Nijmegen
Eredivisie

Ajax melanjutkan Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu dengan laga kandang melawan NEC. Pelatih Míchel mengalami sejumlah masalah cedera dan karena itu harus melakukan perubahan. Duel di Johan Cruijff ArenA dimulai pukul 21.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1. 

Míchel tidak bisa memainkan Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis, dan Kasper Dolberg karena cedera. Simon Adingra dan Yves Bissouma bisa menjalani debut pada Sabtu, seperti diungkapkan pelatih asal Spanyol itu dalam sebuah sesi pers. Aaron Bouwman kembali bugar setelah cedera.

Marc ter Stegen akan berdiri di bawah mistar melawan NEC. Lucas Rosa (kanan) dan Owen Wijndal (kiri) menjadi bek sayap. Thilo Kehrer dan Youri Baas membentuk jantung pertahanan Amsterdam.

Tidak ada kejutan di lini tengah Ajax. Karena itu, Jorthy Mokio, Davy Klaassen, dan Julian Brandt akan tampil sebagai starter pada kelanjutan Eredivisie ini.

Berghuis absen, sehingga Viktor Tsygankov mendapat kesempatan di sisi kanan depan. Oscar Gloukh beroperasi dari sisi kiri, dengan Tolu Arokodare yang memulai sebagai penyerang utama untuk tuan rumah.

Pertandingan berikutnya
AJX

AJX

Eredivisie

10 Okt 2026

NEC

NEC

Ajax harus menang untuk menjaga jarak dengan tim-tim papan atas. Selain itu, penampilan pemanasan yang bagus juga diinginkan menjelang pertemuan dengan Hajduk Split pada Kamis di Conference League.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.

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