Ajax akan menghadapi Atalanta di Conference League pada Kamis. Míchel Sánchez diperkirakan melakukan beberapa perubahan dibandingkan saat menang 2-5 atas FC Groningen pada Minggu, menurut Voetbalzone. Laga di Johan Cruijff ArenA dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Steven Berghuis dan Daley Blind sudah kembali berlatih, tetapi belum bisa bermain melawan Atalanta. Anton Gaaei, Simon Adingra, Caio Henrique, dan Oliver Edvardsen juga masih dalam pemulihan dari cedera.

Marc ter Stegen akan berdiri di bawah mistar pada Kamis, sementara Thilo Kehrer kembali menempati posisi bek kanan. Owen Wijndal kembali menjadi bek kiri, dengan Youri Baas dan Aaron Bouwman mengisi jantung pertahanan Ajax.

Sofyan Amrabat bertugas mengendalikan lini tengah Ajax. Davy Klaassen, yang bermain sebagai penyerang sayap kanan agak ke belakang saat menghadapi Groningen, juga akan menjadi starter. Julian Brandt menjadi pemain yang diharapkan memberi dorongan serangan dari lini ini.

Oscar Gloukh lebih diutamakan daripada Viktor Tsygankov di sisi kanan lini depan, sementara Abdellah Ouazane menjadi starter di sayap kiri. Tolu Arokodare menggantikan Marcos Leonardo sebagai ujung tombak saat menghadapi Atalanta.

Ajax pun mendapat suntikan kepercayaan diri dari kemenangan telak di Groningen. Atalanta bangkit dengan kuat saat menghadapi AC Milan pada Minggu, tetapi akhirnya meninggalkan San Siro dengan kekalahan 3-2.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Baas, Bouwman, Wijndal; Brandt, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.