Perkembangan transfer besar: Diomande hindari risiko demi Real Madrid

Real Madrid masih terus berupaya menuntaskan transaksi pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, sayap Leipzig, di mana negosiasi antara kedua klub berlanjut tanpa tercapainya kesepakatan final hingga saat ini.

Menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg, reporter jaringan "Sky Sport - Jerman", "hingga kini belum ada kesepakatan final antara Real Madrid dan Leipzig terkait Yan Diomande, setelah negosiasi baru hari ini".

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Plettenberg melanjutkan: "Hal ini telah dikonfirmasi oleh semua pihak terkait. Dan selama tidak terjadi sesuatu yang luar biasa sebelum tengah malam, negosiasi akan berlanjut besok pagi".

Ia menambahkan: "Transaksi ini masih berjalan. Diomande juga berada di Leipzig hari ini, di mana ia menjalani latihan dengan beban fisik yang dikelola, untuk menghindari membahayakan transaksi tersebut. Real Madrid mendesak untuk merampungkan transaksi ini pekan ini".

Diomande berusia 19 tahun dan bermain di posisi sayap. Ia bergabung dengan Leipzig pada musim panas 2025 dari klub Spanyol Leganes, dan menampilkan musim yang mengesankan di Liga Jerman.

Paris Saint-Germain juga bersaing dalam transaksi ini, selain itu beredar kabar tentang ketertarikan Liverpool dan Manchester City terhadap bintang Pantai Gading tersebut.



