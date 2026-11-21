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Masa depan Ronald Araujo masih terbuka untuk segala kemungkinan. Saat ini ia bermain untuk Liverpool musim ini dengan status pinjaman dari Barcelona dan belum mengambil keputusan final soal kelanjutan kariernya di Anfield.

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Menurut harian Sport, Araujo merasa nyaman di Liverpool, tetapi peluang kembalinya ke klub Catalan itu masih terbuka. Ikatan emosionalnya dengan Barca juga bisa memainkan peran penting dalam menentukan keputusannya.

Hal tersebut diungkapkan jurnalis spesialis bursa transfer, Fabrizio Romano, dalam video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Sabtu (hari ini).

Menurut Fabrizio, Araujo puas dengan pengalaman barunya di Liga Primer Inggris, dan proses adaptasinya bersama Liverpool berjalan sangat positif.

"Araujo merasa nyaman di Liverpool. Ia beradaptasi dengan sangat baik dengan suasana klub, dan juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatih Iraola," ujar Romano.

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Liverpool memiliki opsi untuk membeli bek asal Uruguay tersebut, tetapi sejauh ini belum memutuskan apakah akan mengaktifkan klausul itu atau tidak.

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"Sang pemain meminta untuk bersabar dan tidak terburu-buru. Ada klausul pembelian, dan Liverpool harus mengambil keputusan. Kedua klub bisa saja bernegosiasi pada musim panas, dan mereka juga harus merundingkan kontrak sang pemain. Belum ada yang diputuskan sejauh ini," kata Romano.

Dengan demikian, transfer ini akan bergantung pada sejumlah faktor: pertama, keinginan Liverpool untuk mempertahankan bek tengah tersebut secara permanen; kedua, kemungkinan tercapainya kesepakatan finansial dengan Barcelona; dan terakhir, kesepakatan soal persyaratan kontrak dengan sang pemain sendiri.

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Di luar aspek olahraga dan ekonomi, Fabrizio Romano ingin menekankan satu elemen yang bisa menjadi penentu masa depan sang pemain, yakni perasaan bek asal Uruguay itu terhadap klub yang telah menjadikannya salah satu pemimpin utama di ruang ganti.

"Araujo memiliki perasaan yang kuat terhadap Barcelona, dan hidupnya juga terikat dengan banyak hubungan di kota Barcelona. Karena itu, semuanya masih mungkin terjadi," tegas sang jurnalis.

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Bek asal Uruguay itu tidak pernah menyembunyikan betapa lekatnya ia dengan Barcelona. Di klub Catalan itulah performanya berkembang, ia menjadi pemain profesional, hingga menembus skuad tim nasional Uruguay.

Kepindahannya ke Liverpool merupakan perubahan penting dalam kariernya, tetapi bukan berarti ia memutus ikatan emosional dengan klub Catalan tersebut.

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Untuk saat ini, Araujo fokus memaksimalkan pengalamannya di Liga Primer Inggris dan mengukuhkan posisinya di tim barunya. Meski begitu, masa depannya di Inggris belum terjamin, dan kemungkinan kembalinya ke Barcelona juga tidak bisa dikesampingkan.