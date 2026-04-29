Perkembangan terbaru dalam kasus doping yang melibatkan pemain mahal Chelsea, Mykhaylo Mudryk

Menurut Ben Jacobs, Mykhaylo Mudryk akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Pemain asal Ukraina itu terancam skorsing selama empat tahun, namun ia berencana untuk menggugat keputusan tersebut.

Pada Desember 2024, penyerang Chelsea ini telah diskors sementara setelah dinyatakan positif menggunakan zat peningkat performa, meldonium. Zat tersebut merangsang pasokan oksigen ke dalam darah.

Mudryk saat itu dinyatakan positif dalam tes urine dan akibat skorsing sementara tersebut, ia saat ini tidak dapat bermain dan berlatih bersama Chelsea, klub tempat ia bergabung pada 2023. Pada Juni 2025, pemain tersebut secara resmi didakwa dan menurut Jacobs akan dijatuhi skorsing empat tahun oleh FA.

Penyerang yang sangat cepat itu saat itu menyatakan bahwa ia "tidak pernah secara sengaja menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan" dan "bekerja sama erat dengan timnya untuk menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi".

Kini ia membawa kasus ini ke CAS, sebuah badan arbitrase independen untuk menyelesaikan sengketa di bidang olahraga. Menurut Jacobs, ia telah mengajukan banding terhadap asosiasi sepak bola pada akhir Februari. Jacobs melaporkan bahwa kedua belah pihak saat ini sedang bertukar dokumen secara tertulis. Namun, tanggal sidang belum ditentukan.

Selain Mudryk, klub lamanya, Shakhtar Donetsk, juga berharap segera mendapatkan kejelasan. Mereka kehilangan banyak uang akibat skorsing mantan pemain mereka, demikian disampaikan CEO Serhii Palkin kepada ESPN. Chelsea membayar 70 juta euro kepada Shakhtar. Namun, ada juga bonus tambahan yang disertakan.

"Ada bonus sebesar 30 juta euro dalam kontraknya," kata Palkin membuka pembicaraan. "Jika dia tidak bermain dan Chelsea tidak meraih hasil yang memuaskan, maka kami akan kehilangan 30 juta euro. Hal itu akan berdampak besar bagi kami."

"Itulah mengapa semua orang berasumsi bahwa masalah ini akan diselesaikan secepat mungkin dengan hasil yang positif dan bahwa Mudryk akan kembali bermain. Jika tidak, kami berisiko kehilangan 30 juta euro," pungkasnya.