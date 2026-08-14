Kisah panjang terkait ketertarikan Barcelona untuk mendatangkan Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, menemui jalan buntu dalam beberapa hari terakhir.

Atletico Madrid menolak memberikan izin kepergian Alvarez, yang pada saat bersamaan tetap berpegang pada impian untuk pindah ke Barca.

Menurut radio Cadena SER, penyerang asal Argentina itu mulai menerima situasi barunya di Atletico Madrid, dan menyadari bahwa ia tidak akan pindah ke Barca melalui sebuah transfer.

Jurnalis Miguel Martin Talavera menjelaskan dalam program El Larguero bahwa Alvarez tidak lagi menyembunyikan dari rekan-rekannya di ruang ganti bahwa ia telah keliru dalam cara menyikapi segala hal yang berkaitan dengan ketertarikan klub Catalan untuk merekrutnya.

Pentingnya hal ini terletak pada kenyataan bahwa Julian Alvarez, hingga saat ini, belum mengakui hal tersebut kepada rekan-rekannya, dan belum pernah mengungkapkannya dengan cara seperti ini.

Talavera berkata, "Alvarez berbicara dengan rekan-rekannya, dan mengatakan kepada mereka bahwa komitmennya terhadap jersey ini penuh, dan bahwa selama ia masih berada di Atletico Madrid, baik itu untuk satu tahun, tiga tahun, atau bahkan dua hari, klub berada di atas segalanya."

Dalam konteks ini, Talavera menjelaskan bahwa pengakuan penyerang Argentina tersebut "sepenuhnya menghapus segala kemungkinan terjadinya pemberontakan", setelah sebelumnya sempat muncul spekulasi mengenai kemungkinan hal itu terjadi, seandainya klub Madrid tersebut menghalangi keinginannya untuk hengkang ke Barcelona.

Ia menambahkan, "Ia telah berbicara dengan rekan-rekannya dalam beberapa jam terakhir, dan mengatakan kepada mereka bahwa komitmennya terhadap Atletico melampaui segalanya, serta mengakui bahwa ia telah keliru, terutama dalam cara dan gaya yang ia gunakan untuk mengungkapkan sikapnya."

Meski demikian, jurnalis yang mengikuti berita seputar Atletico Madrid itu menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti Julian tidak lagi ingin pindah ke Barcelona.

Ia mencatat, "Alvarez kini menyadari bahwa ia tidak akan pindah ke Barcelona melalui sebuah transfer. Saya rasa ia semakin dekat untuk mengurungkan sikapnya."