Meski spekulasi tentang masa depannya di dalam tembok Liverpool masih terus berlanjut, pemain Italia Federico Chiesa menyampaikan pesan yang jelas untuk menegaskan keinginannya bertahan, sembari menekankan bahwa seluruh fokusnya tertuju pada upaya membuktikan diri bersama Liverpool pada musim baru, bertepatan dengan dimulainya era pelatih asal Spanyol Andoni Iraola.

Pernyataan Chiesa muncul setelah ia tampil dalam laga persahabatan pertama di bawah kepemimpinan Iraola, yang menyaksikan kemenangan Liverpool atas Sunderland dengan skor 4-2, di mana pemain Italia itu berhasil mencetak salah satu gol timnya, sehingga memberikan dirinya suntikan moral pada awal fase baru.

Chiesa menegaskan bahwa saat ini ia tidak memikirkan klub lain mana pun, meski beredar kabar yang mengaitkannya dengan kepergian dari "Anfield" selama periode transfer. Pemain Italia itu berkata kepada para wartawan: "Untuk saat ini, saya bahagia di sini bersama Liverpool. Saya mencintai klub ini, saya mencintai para suporter, dan saya mencintai segalanya."

Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip lembaga penyiaran Inggris "BBC": "Saya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan di sini, dan setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi. Pada saat ini, satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah Liverpool."

Dua musim sulit bersama Liverpool

Chiesa belum mendapatkan kesempatan penuhnya sejak bergabung dengan Liverpool dari Juventus pada musim panas 2024 dengan nilai 12,5 juta pound sterling, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028.

Selama dua musim terakhir, tepatnya pada masa kepemimpinan pelatih asal Belanda Arne Slot, pemain berusia 28 tahun itu hanya tampil sebagai starter dalam satu pertandingan saja di Liga Primer Inggris, sementara ia mencetak lima gol dalam 50 pertandingan di berbagai kompetisi.

Chiesa sempat memberi isyarat pada Juni lalu, dalam pernyataan kepada surat kabar "La Gazzetta dello Sport", mengenai kemungkinan hengkang jika situasinya saat ini terus berlanjut, ketika ia berkata: "Jika saya tidak mendapatkan konsistensi di Liga Primer Inggris, maka saya harus mencari tujuan lain."

Awal baru bersama Iraola

Ketika ditanya apakah ia menganggap kedatangan Andoni Iraola sebagai kesempatan baru untuk membangkitkan kembali kariernya bersama Liverpool, Chiesa menegaskan bahwa setiap musim membawa kesempatan baru, tetapi ia lebih memilih untuk fokus pada kerja keras di dalam lapangan.

Ia berkata: "Saya tidak tahu, sulit untuk memastikan hal itu. Sebab setiap awal tahun selalu menjadi awal yang baru. Mungkin sudah terlalu banyak awal baru, tetapi saya tidak peduli akan hal itu. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya untuk pelatih baru ini."

Ia menjelaskan bahwa ia memiliki mentalitas yang sama selama musim lalu, sembari menambahkan: "Di bawah kepemimpinan Arne Slot pun saya berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya."

Pemain internasional Italia itu mengakui bahwa selama musim lalu ia merasa layak mendapatkan peran yang lebih besar bersama tim, tetapi ia menegaskan penghormatan penuhnya terhadap keputusan tim kepelatihan.

Ia berkata: "Tahun lalu, saya merasa siap untuk memainkan peran yang lebih besar, tetapi hal itu bergantung pada pelatih dan apakah ia ingin menurunkan saya bermain atau tidak. Tentu saja saya ingin bermain lebih banyak, tetapi itulah kenyataannya."

Ia menutup pembicaraannya dengan berkata: "Pelatih telah mengambil keputusannya, dan ia memiliki rencana taktik serta keputusan-keputusannya sendiri, dan saya tidak punya apa pun untuk dikatakan mengenai hal itu. Inilah sepak bola. Adapun tahun ini, katakanlah ini adalah babak baru; ada pelatih baru, dan saya harus fokus pada hal itu."