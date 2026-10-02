Federasi Sepak Bola Portugal mulai bergerak untuk meredam krisis dengan Cristiano Ronaldo, setelah kapten tim nasional itu meninggalkan pemusatan latihan tim, dalam langkah yang memicu kontroversi luas di Portugal selama beberapa hari terakhir.

Menurut laporan yang diterbitkan surat kabar "Marca", pada Jumat hari ini, para pejabat federasi berencana menggelar pertemuan dengan Ronaldo pekan depan, dengan persetujuan sang pemain, dalam upaya mendekatkan sudut pandang antara seluruh pihak, termasuk pelatih Jorge Jesus.

Federasi Portugal berkeinginan mengembalikan hubungan dengan Ronaldo ke jalur normalnya, serta mengakhiri krisis saat ini dengan cara yang tenang, dengan tetap mempertahankan kemungkinan keberlanjutan perjalanannya bersama tim nasional dan tidak membiarkannya berakhir akibat peristiwa-peristiwa terakhir.

Para pejabat federasi memandang bahwa Ronaldo, sebagai salah satu legenda paling menonjol dalam sepak bola Portugal, layak mendapatkan akhir yang pantas dengan apa yang telah ia persembahkan dengan jersey tim nasional sepanjang kariernya, serta dengan rasa hormat dan kehormatan yang disandangnya.

Federasi Portugal sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional pada Selasa, yang di dalamnya berfokus pada persiapan olahraga untuk pertandingan-pertandingan mendatang, tanpa menyinggung detail krisis tersebut.

Dalam pernyataan ketika itu disebutkan: "Seluruh rombongan tim nasional terus memusatkan konsentrasi penuhnya pada komitmen-komitmen mendatang tim nasional dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan".

Banyak pihak mengira Federasi Portugal marah atas tindakan Ronaldo dan ingin mengabaikannya, terutama setelah memberikan jersey nomor 7 kepada rekan setimnya, Rafael Leao, pada pertandingan melawan Denmark, sehari setelah krisis terjadi.

Namun kenyataannya, menurut laporan "Marca", para pejabat federasi berusaha meredam perselisihan dengan Ronaldo dan mengembalikan hubungan antara kedua pihak ke jalur normalnya.

Para pejabat tim nasional Portugal juga terpaksa memberikan jersey Ronaldo kepada pemain lain, karena regulasi yang mewajibkan tim-tim nasional memiliki nomor jersey para pemain dalam daftar dari 1 hingga 23.

Pada saat yang sama, tim nasional Portugal bersiap menjalani pertandingan terakhirnya dalam jeda internasional yang sedang berlangsung, melawan Norwegia pada matchday keempat fase grup UEFA Nations League, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang.