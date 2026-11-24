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Beberapa jam sebelum tirai ditutup pada salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah Piala Afrika, perseteruan antara Maroko dan Senegal memasuki babak baru. Pihak Maroko mengungkap sebuah kejadian yang diduga dapat memengaruhi jalannya perkara yang tengah diperiksa Pengadilan Arbitrase Olahraga, yakni dugaan panggilan telepon antara presiden federasi Senegal dan salah satu arbiter yang bertanggung jawab menjatuhkan putusan akhir.

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Di saat kedua tim nasional menanti keputusan krusial mengenai siapa juara edisi 2025, kabar ini memicu pertanyaan tentang sifat komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan para hakim yang ditugaskan memutus perkara tersebut, terlebih karena tuduhan itu menyangkut salah satu anggota panel arbitrase beranggotakan tiga orang yang memeriksa banding Senegal atas keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Namun, sumber-sumber yang dekat dengan pimpinan federasi Senegal segera membantah adanya komunikasi semacam itu. Alhasil, kejadian tersebut kini memiliki dua versi yang saling bertentangan, sambil menunggu apa yang mungkin terungkap dalam beberapa hari ke depan.

Menurut laporan media Prancis RMC Sport, penasihat hukum Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko mengajukan surat resmi kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk memberitahukan terjadinya sebuah "insiden" yang diduga berlangsung dalam beberapa jam terakhir. Ia meminta agar insiden itu dipertimbangkan, sementara pihak Maroko tetap mempertahankan haknya untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Menurut versi Maroko, kejadian tersebut berupa panggilan telepon pada Minggu lalu antara Abdoulaye Fall, presiden Federasi Sepak Bola Senegal, dan seorang pakar hukum asal Jerman yang merupakan salah satu dari tiga arbiter yang ditunjuk Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk memeriksa sengketa final Piala Afrika 2025.

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Tuduhan ini sangat sensitif mengingat pengacara asal Jerman itu tergabung dalam panel yang bertugas menjatuhkan putusan akhir. Hal inilah yang mendorong pihak Maroko mendokumentasikan kejadian tersebut secara resmi di hadapan pengadilan, tanpa mengungkap rincian tambahan mengenai sifat maupun isi panggilan yang diduga terjadi itu.

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Senegal Membantah, Pengadilan Memilih Bungkam

Di sisi lain, sejumlah sumber yang dihubungi RMC Sport dan dekat dengan para pimpinan Federasi Sepak Bola Senegal membantah adanya panggilan telepon antara Abdoulaye Fall dan pakar hukum asal Jerman tersebut.

Dengan demikian, versi Maroko dan Senegal mengenai kejadian itu saling bertolak belakang, di saat kasus ini kian sensitif menjelang pengumuman putusan akhir yang akan menentukan juara resmi turnamen antarnegara Afrika tersebut.

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Sementara itu, Pengadilan Arbitrase Olahraga memilih untuk tidak menanggapi rincian polemik yang beredar dan mengumumkan penghentian seluruh komunikasinya dengan media terkait keputusan yang dinantikan, hingga pengumuman resminya dirilis.

Pengadilan dijadwalkan menjatuhkan putusannya pada Selasa mendatang, sekaligus mengakhiri babak panjang sengketa hukum yang telah berlangsung sekitar sepuluh bulan sejak laga final yang mempertemukan timnas Maroko dan Senegal.

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Bagaimana Trofi Berpindah dari Senegal ke Maroko?

Akar krisis ini bermula dari final Piala Afrika 2025 yang diwarnai kejadian luar biasa, ketika para pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti atas instruksi pelatih mereka, Pape Thiaw, sebagai bentuk protes atas penalti yang diberikan kepada Maroko pada menit-menit akhir waktu normal.

Setelah laga terhenti sekitar 15 menit, para pemain Senegal kembali ke lapangan dan menyaksikan Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya "Panenka". Senegal kemudian memastikan kemenangan di babak perpanjangan waktu lewat gol yang dicetak Pape Gueye.

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Meski Maroko kalah di lapangan, kasus ini tidak berhenti saat peluit akhir dibunyikan. Federasi Maroko mengajukan banding ke Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika dengan dalih bahwa tindakan para pemain Senegal meninggalkan lapangan merupakan bentuk mundur dari pertandingan sehingga tim tersebut harus dinyatakan kalah.

Pada 17 Maret, Komite Banding mengeluarkan keputusan yang memenangkan Maroko, menyatakan Maroko menang 3-0 dan memberinya gelar Piala Afrika 2025, atas dasar Senegal dianggap mundur dari pertandingan.

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Namun, federasi Senegal menolak keputusan itu dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, sehingga pertarungan pun berpindah dari lapangan hijau ke ruang-ruang peradilan olahraga internasional.

Kini, beberapa jam menjelang putusan yang dinantikan, pengaduan Maroko dan bantahan Senegal menambah babak baru dalam kasus ini. Perkara tersebut tak lagi sekadar soal menentukan juara Afrika, tetapi juga diselimuti polemik hukum yang kian memanas dan menyorot integritas proses penyelesaian sengketa.