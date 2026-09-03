Perkembangan menentukan dalam "perang dingin" antara Mbappe dan Bellingham: apakah rencana Mourinho berhasil?

Real Madrid mengalami banyak masalah internal pada musim lalu, yang berdampak besar terhadap tim dan turut menyebabkan mereka tampil tanpa satu gelar pun.

Sebagai contoh, terjadi perselisihan tajam antara sejumlah pemain inti dan Xabi Alonso, yang berujung pada pemecatan sang pelatih. Selain itu, perselisihan antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni menjadi sorotan utama surat kabar di dunia, sementara Alvaro Arbeloa menghadapi masalah dengan beberapa pemain, termasuk Kylian Mbappe.

Kedatangan Jose Mourinho ke bangku cadangan Real Madrid pada musim panas ini sebagian bertujuan untuk meredakan suasana tegang di ruang ganti.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Langkah ini telah mencapai keberhasilan yang cukup nyata sejauh ini, dengan tiga kemenangan beruntun dalam tiga pertandingan di Liga Spanyol, dan sejumlah laporan Spanyol menyebutkan bahwa segala hal berjalan dengan baik di dalam tim. Tampaknya metode pelatih asal Portugal itu, yang sedikit lebih longgar dibandingkan periode pertamanya, memuaskan para pemain senior Real Madrid, sementara dikabarkan ia memperketat aspek-aspek tertentu, seperti intensitas latihan.

Rekonsiliasi antara Mbappe dan Bellingham

Program "El Chiringuito" mengungkapkan informasi baru, menjelaskan bahwa telah terjadi rekonsiliasi antara beberapa pemain.

Sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, dan ketegangan antara pemain asal Prancis dan Inggris itu mencapai puncaknya pada musim lalu.

Namun menurut program televisi Spanyol tersebut, keadaan telah mereda pada musim ini, dan kedua pemain itu kini berada dalam hubungan yang benar-benar harmonis.

Tanpa membahas rincian lebih jauh, dan sembari mengisyaratkan adanya lebih banyak kejutan dalam siaran mendatang, program itu menambahkan bahwa Jose Mourinho merupakan salah satu penyebab kedekatan ini antara kedua bintang Real Madrid.

Kedua pemain itu terlihat, dalam berbagai perayaan gol musim ini, merayakan bersama dengan penuh semangat dan keakraban.

Wajar jika kedekatan ini membuat Mourinho senang, karena sang pelatih menyadari pentingnya pemahaman dan keselarasan antara Mbappe dan Bellingham, serta penampilan yang istimewa, untuk meraih gelar pada musim ini.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



