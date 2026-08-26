Perkembangan krusial dalam transfer Marmoush ke Tottenham

Transfer pemain internasional Mesir, Omar Marmoush, dari Manchester City ke Tottenham Hotspur telah memasuki tahap-tahap penentuan, setelah sang pemain mendapatkan izin untuk menjalani tes medis bersama klub London itu, menyusul perpisahannya dengan rekan-rekan setimnya di Manchester City hari ini.

Jurnalis tepercaya David Ornstein, koresponden surat kabar "The Athletic", mengungkap bahwa Marmoush bersiap menjalani pemeriksaan medis sebagai persiapan untuk merampungkan kepindahannya ke Tottenham, dalam sebuah langkah yang membuatnya sangat dekat untuk mengenakan seragam klub London tersebut.

Menurut Ornstein, Marmoush akan pindah ke Tottenham dengan status pinjaman, disertai kewajiban untuk membelinya seharga 50 juta pound sterling, di samping 10 juta pound sterling sebagai tambahan, yang 5 juta pound di antaranya dijamin.

Penyerang Mesir itu diperkirakan akan menandatangani kontrak selama 4 tahun, dengan adanya opsi perpanjangan satu tahun tambahan, sementara kesepakatan tersebut tidak mencakup perolehan persentase penjualan kembali pemain untuk Eintracht Frankfurt.

Dalam konteks yang sama, pakar transfer Fabrizio Romano mengungkap bahwa sang pemain akan meneken kontrak dengan Spurs besok, Kamis.



Langkah ini datang setelah selama beberapa pekan nama Marmoush dikaitkan dengan kepergian dari Manchester City, di tengah keinginan sang pemain untuk mendapatkan peluang tampil secara reguler yang lebih besar.

Tottenham sebelumnya telah bergerak agresif untuk mendatangkan Marmoush bersamaan dengan negosiasi mereka dengan Manchester City untuk mendapatkan pemain Brasil, Savinho, sebelum akhirnya merampungkan transfer pemain yang disebut terakhir seharga 75 juta pound sterling, ditambah 10 juta lainnya sebagai tambahan.

Sebelumnya, laporan-laporan Inggris mengungkap tercapainya kesepakatan antara Tottenham dan Manchester City terkait kepindahan Marmoush dengan status pinjaman, disertai klausul pembelian yang berubah menjadi wajib ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi, senilai 50 juta pound sterling.

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Marmoush bergabung dengan Manchester City dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025, setelah tampil menonjol secara mencolok bersama klub Jerman tersebut, sehingga ia mendapatkan kesempatan menjalani pengalaman baru di Liga Primer Inggris.

Namun, pemain Mesir itu tak mampu menancapkan kakinya sebagai pemain inti bersama Manchester City, karena ia menghadapi persaingan ketat di posisi-posisi lini depan, hal yang membuka pintu bagi kepergiannya demi mencari peran yang lebih besar.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa Marmoush mencetak 8 gol sepanjang musim lalu bersama Manchester City, tetapi ia hanya memulai 16 pertandingan sebagai starter di berbagai kompetisi, hal yang memperkuat keinginannya untuk pindah ke tim yang menjamin ruang lebih besar untuknya di lapangan.

Negosiasi antara kedua klub telah berkembang secara jelas selama beberapa hari terakhir, sebelum kini transfer tersebut berada satu langkah dari pengumuman resmi, sambil menanti Marmoush melewati tes medis dan merampungkan prosedur-prosedur akhir.

Potensi kepindahan Marmoush ke Tottenham datang di tengah pergerakan besar-besaran klub London itu di bursa transfer, karena Tottenham telah menghabiskan lebih dari 300 juta pound sterling musim panas ini, dalam upaya membangun kembali tim setelah musim sulit yang mereka akhiri di peringkat ketujuh belas Liga Primer Inggris.

Dengan melewati tes medis dengan sukses, Marmoush akan menyambut babak baru dalam perjalanan kariernya di Inggris, kali ini di bawah kepemimpinan pelatih Roberto De Zerbi, yang berupaya membentuk kembali lini serang Tottenham setelah awal musim yang tersendat.

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